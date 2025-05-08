Как сделать идеальный пучок: секреты модной прически / © Credits

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Он минималистичен, но удивителен. Идеально подходит как для деловой встречи, так и для свидания или светского мероприятия. Его носят Хейли Бибер, Ким Кардашьян, София Ричи — и не зря, он подходит всем.

Издание Real Simple рассказало, что гладкий пучок можно сделать с любым типом волос — от прямых до вьющихся, от тонких до очень густых. Единственное условие — волосы должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было собрать в хвост.

Что вам понадобится

Щетка с натуральной щетиной

Выпрямитель или стайлер с эффектом сушки

Масло для укладки

Крем или бальзам, разглаживающие волосы

Эластичная резинка

Заколки

Лак сильной фиксации

5 простых шагов к безупречному пучку

Шаг 1: подготовка волос

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Есть два варианта: начать с чистых влажных волос или делать пучок на волосы, которые не мыли несколько дней. В любом случае — расчешите волосы, избавьтесь от узлов и спутанных прядей.

Совет: если волосы влажные, используйте стайлер, сочетающий сушки и выпрямления. Это поможет сделать волосы максимально гладкими.

Шаг 2: разглаживание

Нанесите крем или масло (например, с аргановым маслом или кератином), которые разгладят волосы, уделите особое внимание корням и кончикам. Это уменьшит пушистость и придаст блеск. Избегайте нанесения слишком большого количества — волосы не должны быть жирными на вид.

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Шаг 3: формирование хвоста

Соберите волосы в хвост в желаемом месте: на макушке, чуть ниже или у затылка. Используйте щетку с натуральной щетиной, чтобы пригладить все мелкие пряди и создать глянцевый эффект. Закрепите резинкой.

Шаг 4: создание пучка

Скрутите хвост вокруг основания в форме пучка и зафиксируйте шпильками. Свободные концы аккуратно заправьте. Еще раз пройдитесь щеткой по поверхности от макушки к пучку — это придаст завершенности образу.

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Шаг 5: закрепление

Закрепите прическу лаком сильной фиксации, обратите внимание на зоны с мелкими непослушными волосками. Можно также нанести немного воска или специального геля.

Золотое правило: не каждый день

Несмотря на ошеломляющий вид, не стоит делать гладкий пучок каждый день. Постоянная натяжка волос вызывает микроповреждение волосяных фолликулов и ослабляет линию роста. Дайте волосам время на восстановление: чередуйте с другими «мягкими» прическами — например, распущенными волосами, свободной косой или небрежным пучком.

Советы:

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Вьющиеся или непослушные волосы: используйте средства с глицерином, маслами (ши, жожоба, аргана), которые помогут обуздать текстуру.

Тонкие волосы: дайте немного объема в корнях с помощью сухого шампуня или мусса перед укладкой.

Густые или жесткие волосы: разделите волосы на секции и работайте с каждой отдельно для равномерного разглаживания.

Эта прическа — настоящий спаситель, когда хочется иметь стильный винляд за 10 минут. Она подойдет и для работы, и для свидания, и для фотосессии. Важно: не забывай о здоровье волос и меняй прически регулярно.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете спешить утром, вспомните о гладком пучке. Просто, быстро, эффектно и безупречно.