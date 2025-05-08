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- Салон красоты
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Как сделать идеальный пучок: секреты модной прически
Этот стиль стал настоящим бьюти-фаворитом для модниц всего мира. Гладкий пучок — универсальный, элегантный и очень удобный.
Он минималистичен, но удивителен. Идеально подходит как для деловой встречи, так и для свидания или светского мероприятия. Его носят Хейли Бибер, Ким Кардашьян, София Ричи — и не зря, он подходит всем.
Издание Real Simple рассказало, что гладкий пучок можно сделать с любым типом волос — от прямых до вьющихся, от тонких до очень густых. Единственное условие — волосы должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было собрать в хвост.
Что вам понадобится
Щетка с натуральной щетиной
Выпрямитель или стайлер с эффектом сушки
Масло для укладки
Крем или бальзам, разглаживающие волосы
Эластичная резинка
Заколки
Лак сильной фиксации
5 простых шагов к безупречному пучку
Шаг 1: подготовка волос
Есть два варианта: начать с чистых влажных волос или делать пучок на волосы, которые не мыли несколько дней. В любом случае — расчешите волосы, избавьтесь от узлов и спутанных прядей.
Совет: если волосы влажные, используйте стайлер, сочетающий сушки и выпрямления. Это поможет сделать волосы максимально гладкими.
Шаг 2: разглаживание
Нанесите крем или масло (например, с аргановым маслом или кератином), которые разгладят волосы, уделите особое внимание корням и кончикам. Это уменьшит пушистость и придаст блеск. Избегайте нанесения слишком большого количества — волосы не должны быть жирными на вид.
Шаг 3: формирование хвоста
Соберите волосы в хвост в желаемом месте: на макушке, чуть ниже или у затылка. Используйте щетку с натуральной щетиной, чтобы пригладить все мелкие пряди и создать глянцевый эффект. Закрепите резинкой.
Шаг 4: создание пучка
Скрутите хвост вокруг основания в форме пучка и зафиксируйте шпильками. Свободные концы аккуратно заправьте. Еще раз пройдитесь щеткой по поверхности от макушки к пучку — это придаст завершенности образу.
Шаг 5: закрепление
Закрепите прическу лаком сильной фиксации, обратите внимание на зоны с мелкими непослушными волосками. Можно также нанести немного воска или специального геля.
Золотое правило: не каждый день
Несмотря на ошеломляющий вид, не стоит делать гладкий пучок каждый день. Постоянная натяжка волос вызывает микроповреждение волосяных фолликулов и ослабляет линию роста. Дайте волосам время на восстановление: чередуйте с другими «мягкими» прическами — например, распущенными волосами, свободной косой или небрежным пучком.
Советы:
Вьющиеся или непослушные волосы: используйте средства с глицерином, маслами (ши, жожоба, аргана), которые помогут обуздать текстуру.
Тонкие волосы: дайте немного объема в корнях с помощью сухого шампуня или мусса перед укладкой.
Густые или жесткие волосы: разделите волосы на секции и работайте с каждой отдельно для равномерного разглаживания.
Эта прическа — настоящий спаситель, когда хочется иметь стильный винляд за 10 минут. Она подойдет и для работы, и для свидания, и для фотосессии. Важно: не забывай о здоровье волос и меняй прически регулярно.
Поэтому в следующий раз, когда вы будете спешить утром, вспомните о гладком пучке. Просто, быстро, эффектно и безупречно.