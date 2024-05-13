Как сделать идеальную прическу настоящей леди

Предлагаем вам сегодня простой и легкий вариант женственной прически с крабиком, которую можно делать хоть каждый день.

На просторах интернета есть очень много видео интересных причесок, но не все их легко сделать, как показано. А иногда, мы так торопимся, что просто нет времени.

Поэтому, на своей странице TikTok блоггер anggwells предложила быстрый и интересный вариант традиционной мальвинки. Он гораздо объемнее и женственнее традиционного, а времени на такую мальвинку вы потратите столько же, как и на привычную нам с детства.

Так что, для такой прически вам понадобится:

Расческа;

Резинка;

Крабик.

Хорошо расчешите волосы и сделайте пробор посередине головы. Возьмите прядки по бокам и сделайте мальвинку резинкой. Оттяните немного хвостик и снизу, внутрь, проденьте резину полностью достав хвостик. Поднимите его и снизу защепите крабиком. Пригладьте спереди фиксирующим средством, чтобы волосы были гладкими. Вуаля! У вас готова идеальная мальвинка.

Такая прическа отлично подойдет на все случаи жизни, с утра можно сделать ее на работу, а вечером она идеальна для свидания или Каннской дорожки.

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