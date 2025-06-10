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- Салон красоты
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Как сделать идеальную стрелку, если у вас нависшие веки: советы профессионала
Стрелки — классический элемент макияжа, мгновенно придающий образу выразительности, игривости или драматизма. Однако для женщин с нависшими веками нарисовать ровную, симметричную стрелку — настоящий вызов.
Визажист Trevor Tied поделился проверенным методом, который позволит создать аккуратный, стойкий макияж глаз, который будет выглядеть безупречно, несмотря на любые анатомические особенности.
Нависшие веки — это особенность строения глаза, когда складка кожи нависает над подвижной частью век, частично или полностью ее скрывает. В результате стрелка может исчезать в складке, размазываться или деформироваться во время моргания. Но верная техника решает все.
Идеальная стрелка для нависшего века
Подготовьте веко. Нанесите праймер или базу под тени, чтобы устранить жирный блеск и обеспечить стойкость стрелки на целый день. Это особенно важно для нависшего века, где макияж быстро смазывается.
Используйте плоскую скошенную кисточку. Вместо жидкого лайнера или фломастера выберите сухие тени, гелевый продукт и плоскую скошенную кисточку. Такой инструмент позволяет работать максимально точно и не растягивает кожу.
Заполняйте пространство между ресницами. Аккуратно вдавите тень или гель-лайнер в корни ресниц, словно «штампируя» продукт. Это создаст эффект густых ресниц и сделает взгляд более четким.
Делайте стрелку по открытому глазу. Очень важно строить «хвостик» стрелки, когда вы смотрите прямо перед собой. Не натягивайте веко. Рисуйте стрелку так, как она будет выглядеть при нормальном положении глаза — тогда не будет неприятных «взломов» или исчезновения стрелки в складке.
Поднимайте стрелку вверх. Делайте «хвостик» стрелки направленным вверх, ориентируясь на направление кончиков бровей. Это откроет взгляд и зрительно поднимет внешний угол глаза.
Используйте влажную кисточку для коррекции. Чтобы сделать четкие, смочите тонкую кисть в воде или мицеллярной воде и аккуратно скорректируйте нижнюю границу стрелки.
При необходимости добавьте лайнер. Когда база из теней готова, вы можете на ее основе легко произвести четкую стрелку жидким лайнером или фломастером. Теневой контур будет служить направным и уменьшит риск ошибок.
Завершите образ консилером. После завершения стрелки нанесите консилер под глаза, чтобы выровнять кожу и сделать макияж еще аккуратнее.
Советы
Избегайте слишком толстых стрелок — они могут делать взгляд тяжелым.
Тени в натуральных или темных тонах выглядят более мягкими и менее заметно «ломаются» на коже.
Вместо классической стрелки попробуйте «растушеную» — она не требует идеальной симметрии, но все равно выглядит эффектно.
Нависшие веки — не приговор для идеального макияжа глаз. Вооружившись правильными инструментами, терпением и советами, вы сможете создать аккуратную, элегантную стрелку, которая подчеркнет красоту ваших глаз и сделает взгляд более выразительным.