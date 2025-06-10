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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Как сделать идеальную стрелку, если у вас нависшие веки: советы профессионала

Стрелки — классический элемент макияжа, мгновенно придающий образу выразительности, игривости или драматизма. Однако для женщин с нависшими веками нарисовать ровную, симметричную стрелку — настоящий вызов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Макияж Кэт Вон Д

Макияж Кэт Вон Д / © Credits

Визажист Trevor Tied поделился проверенным методом, который позволит создать аккуратный, стойкий макияж глаз, который будет выглядеть безупречно, несмотря на любые анатомические особенности.

Нависшие веки — это особенность строения глаза, когда складка кожи нависает над подвижной частью век, частично или полностью ее скрывает. В результате стрелка может исчезать в складке, размазываться или деформироваться во время моргания. Но верная техника решает все.

Идеальная стрелка для нависшего века

  • Подготовьте веко. Нанесите праймер или базу под тени, чтобы устранить жирный блеск и обеспечить стойкость стрелки на целый день. Это особенно важно для нависшего века, где макияж быстро смазывается.

  • Используйте плоскую скошенную кисточку. Вместо жидкого лайнера или фломастера выберите сухие тени, гелевый продукт и плоскую скошенную кисточку. Такой инструмент позволяет работать максимально точно и не растягивает кожу.

  • Заполняйте пространство между ресницами. Аккуратно вдавите тень или гель-лайнер в корни ресниц, словно «штампируя» продукт. Это создаст эффект густых ресниц и сделает взгляд более четким.

  • Делайте стрелку по открытому глазу. Очень важно строить «хвостик» стрелки, когда вы смотрите прямо перед собой. Не натягивайте веко. Рисуйте стрелку так, как она будет выглядеть при нормальном положении глаза — тогда не будет неприятных «взломов» или исчезновения стрелки в складке.

  • Поднимайте стрелку вверх. Делайте «хвостик» стрелки направленным вверх, ориентируясь на направление кончиков бровей. Это откроет взгляд и зрительно поднимет внешний угол глаза.

  • Используйте влажную кисточку для коррекции. Чтобы сделать четкие, смочите тонкую кисть в воде или мицеллярной воде и аккуратно скорректируйте нижнюю границу стрелки.

  • При необходимости добавьте лайнер. Когда база из теней готова, вы можете на ее основе легко произвести четкую стрелку жидким лайнером или фломастером. Теневой контур будет служить направным и уменьшит риск ошибок.

  • Завершите образ консилером. После завершения стрелки нанесите консилер под глаза, чтобы выровнять кожу и сделать макияж еще аккуратнее.

Советы

  • Избегайте слишком толстых стрелок — они могут делать взгляд тяжелым.

  • Тени в натуральных или темных тонах выглядят более мягкими и менее заметно «ломаются» на коже.

  • Вместо классической стрелки попробуйте «растушеную» — она не требует идеальной симметрии, но все равно выглядит эффектно.

Нависшие веки — не приговор для идеального макияжа глаз. Вооружившись правильными инструментами, терпением и советами, вы сможете создать аккуратную, элегантную стрелку, которая подчеркнет красоту ваших глаз и сделает взгляд более выразительным.

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