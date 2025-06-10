Как сделать идеальную стрелку, если у вас нависшие веки: советы профессионала

Визажист Trevor Tied поделился проверенным методом, который позволит создать аккуратный, стойкий макияж глаз, который будет выглядеть безупречно, несмотря на любые анатомические особенности.

Нависшие веки — это особенность строения глаза, когда складка кожи нависает над подвижной частью век, частично или полностью ее скрывает. В результате стрелка может исчезать в складке, размазываться или деформироваться во время моргания. Но верная техника решает все.

Подготовьте веко. Нанесите праймер или базу под тени, чтобы устранить жирный блеск и обеспечить стойкость стрелки на целый день. Это особенно важно для нависшего века, где макияж быстро смазывается.

Используйте плоскую скошенную кисточку. Вместо жидкого лайнера или фломастера выберите сухие тени, гелевый продукт и плоскую скошенную кисточку. Такой инструмент позволяет работать максимально точно и не растягивает кожу.

Заполняйте пространство между ресницами. Аккуратно вдавите тень или гель-лайнер в корни ресниц, словно «штампируя» продукт. Это создаст эффект густых ресниц и сделает взгляд более четким.

Делайте стрелку по открытому глазу. Очень важно строить «хвостик» стрелки, когда вы смотрите прямо перед собой. Не натягивайте веко. Рисуйте стрелку так, как она будет выглядеть при нормальном положении глаза — тогда не будет неприятных «взломов» или исчезновения стрелки в складке.

Поднимайте стрелку вверх. Делайте «хвостик» стрелки направленным вверх, ориентируясь на направление кончиков бровей. Это откроет взгляд и зрительно поднимет внешний угол глаза.

Используйте влажную кисточку для коррекции. Чтобы сделать четкие, смочите тонкую кисть в воде или мицеллярной воде и аккуратно скорректируйте нижнюю границу стрелки.

При необходимости добавьте лайнер. Когда база из теней готова, вы можете на ее основе легко произвести четкую стрелку жидким лайнером или фломастером. Теневой контур будет служить направным и уменьшит риск ошибок.