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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
673
Время на прочтение
3 мин

Как сделать идеальный макияж, если вам 40+: полезные советы визажиста

С возрастом меняется не только наше тело, но и черты лица. Поэтому важно учитывать определенные особенности макияжа, чтобы выглядеть естественным, свежим и стильным.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать идеальный макияж, если вам 40+

Как сделать идеальный макияж, если вам 40+ / © Credits

Визажист Trevor Tiede на своей странице mister.makeupartist поделился секретами создания безупречного макияжа для женщин после 40 лет, которые помогут выглядеть на все 100%.

Правильное расположение румян

Когда мы становимся старше, наше лицо имеет тенденцию терять форму, а контуры становятся менее четкими. Поэтому важно правильно наносить румяна, чтобы придать лицу более молодой вид.

Правильное место для румян:

  • Начните с точки на линии носа, ведущей к уголку глаз и далее к верхней части уха. Эта линия позволяет приподнять щеки и создать эффект лифтинга.

  • Румяна не должны идти вниз, ведь это может сделать лицо тяжелым. Лучше двигать их по диагонали ввысь, чтоб сделать естественный подъем.

  • Для максимального эффекта используйте легкие движения, чтобы не перегрузить макияж и не создать эффект тяжелых щек.

Правильное расположение корректора и консилера

С возрастом кожа под глазами становится более тонкой и склонной к образованию темных кругов и морщин. Поэтому правильное нанесение корректора важно для достижения идеального результата.

Расположение корректора:

  • Начните нанесение с уголка носа, ведя линию к внешнему углу глаза и поднимите вверх. Это позволяет создать эффект лифтинга и снизить отечность под глазами.

  • Для лучшего результата используйте консиллер с легкой текстурой, который не будет подчеркивать мелкие линии и морщинки.

Важность правильного расположения теней

Чтобы глаза выглядели более открытыми и молодыми, важно применять правильную технику нанесения теней.

Как правильно наносить тени:

  • Используйте ту же линию от носа до угла глаза для определения направления теней. Это позволит создать эффект приподнятых глаз.

  • Подтяните тени в направлении внешнего угла глаза, чтобы создать вид поднятых глаз и открытого лица.

Контуринг и брови

С возрастом мы сталкиваемся с определенными изменениями, такими как опущение линии лба. Поэтому важно сделать контуринг так, чтобы зрительно поднять линию лица.

Контуринг лба:

  • Используйте линию от уголка носа до начала бровей, чтобы определить место для контуринга лба. Это позволяет визуально уменьшить длину лба и сделать его вид более пропорциональным.

Форма бровей:

  • Важно правильно выбрать форму бровей. Они должны начинаться от линии носа и заканчиваться по направлению к внешнему углу глаза. Это позволяет сделать глаза открытыми и выразительными.

  • Не следует делать брови слишком вытянутыми или слишком низкими. Идеальная форма брови поможет сбалансировать весь образ.

Подчеркивание линии подбородка

Подбородок может изменяться с возрастом, поэтому важно обратить внимание на эту зону. Наносите немного контурного средства под линию подбородка, чтобы сделать его выразительным и четким.

Поддержка максимального лифтингового эффекта

Важно не злоупотреблять косметикой, чтобы не создать эффект «тяжести». Наилучший результат можно достичь, если подчеркивать природные черты лица, не перегружая контурными средствами и румянами.

Макияж губ

Не забывайте о губах – они должны быть естественными, слегка подчеркнутыми. Для создания более молодого вида выбирайте оттенки тонкого цвета или мягких розовых тонов.

Совет:

Используйте мягкие текстуры для помады и обязательно обводите губы по линии, чтобы создать четкий контур и не снижать их естественную выразительность.

Техника макияжа для женщин старше 40 лет заключается не в том, чтобы скрыть возрастные изменения, а в том, чтобы подчеркнуть природную красоту и помочь выглядеть моложе и свежее. Важно использовать правильные техники нанесения косметики, сохранять баланс и естественный вид. Не бойтесь экспериментировать и обрести свой идеальный стиль.

Дата публикации
Количество просмотров
673
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