Как сделать идеальный макияж, если вам 40+: полезные советы визажиста

Как сделать идеальный макияж, если вам 40+ / © Credits

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Визажист Trevor Tiede на своей странице mister.makeupartist поделился секретами создания безупречного макияжа для женщин после 40 лет, которые помогут выглядеть на все 100%.

Правильное расположение румян

Когда мы становимся старше, наше лицо имеет тенденцию терять форму, а контуры становятся менее четкими. Поэтому важно правильно наносить румяна, чтобы придать лицу более молодой вид.

Правильное место для румян:

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Начните с точки на линии носа, ведущей к уголку глаз и далее к верхней части уха. Эта линия позволяет приподнять щеки и создать эффект лифтинга.

Румяна не должны идти вниз, ведь это может сделать лицо тяжелым. Лучше двигать их по диагонали ввысь, чтоб сделать естественный подъем.

Для максимального эффекта используйте легкие движения, чтобы не перегрузить макияж и не создать эффект тяжелых щек.

Правильное расположение корректора и консилера

С возрастом кожа под глазами становится более тонкой и склонной к образованию темных кругов и морщин. Поэтому правильное нанесение корректора важно для достижения идеального результата.

Расположение корректора:

Начните нанесение с уголка носа, ведя линию к внешнему углу глаза и поднимите вверх. Это позволяет создать эффект лифтинга и снизить отечность под глазами.

Для лучшего результата используйте консиллер с легкой текстурой, который не будет подчеркивать мелкие линии и морщинки.

Важность правильного расположения теней

Чтобы глаза выглядели более открытыми и молодыми, важно применять правильную технику нанесения теней.

Как правильно наносить тени:

Используйте ту же линию от носа до угла глаза для определения направления теней. Это позволит создать эффект приподнятых глаз.

Подтяните тени в направлении внешнего угла глаза, чтобы создать вид поднятых глаз и открытого лица.

Контуринг и брови

С возрастом мы сталкиваемся с определенными изменениями, такими как опущение линии лба. Поэтому важно сделать контуринг так, чтобы зрительно поднять линию лица.

Контуринг лба:

Используйте линию от уголка носа до начала бровей, чтобы определить место для контуринга лба. Это позволяет визуально уменьшить длину лба и сделать его вид более пропорциональным.

Форма бровей:

Важно правильно выбрать форму бровей. Они должны начинаться от линии носа и заканчиваться по направлению к внешнему углу глаза. Это позволяет сделать глаза открытыми и выразительными.

Не следует делать брови слишком вытянутыми или слишком низкими. Идеальная форма брови поможет сбалансировать весь образ.

Подчеркивание линии подбородка

Подбородок может изменяться с возрастом, поэтому важно обратить внимание на эту зону. Наносите немного контурного средства под линию подбородка, чтобы сделать его выразительным и четким.

Поддержка максимального лифтингового эффекта

Важно не злоупотреблять косметикой, чтобы не создать эффект «тяжести». Наилучший результат можно достичь, если подчеркивать природные черты лица, не перегружая контурными средствами и румянами.

Макияж губ

Не забывайте о губах – они должны быть естественными, слегка подчеркнутыми. Для создания более молодого вида выбирайте оттенки тонкого цвета или мягких розовых тонов.

Совет:

Используйте мягкие текстуры для помады и обязательно обводите губы по линии, чтобы создать четкий контур и не снижать их естественную выразительность.

Техника макияжа для женщин старше 40 лет заключается не в том, чтобы скрыть возрастные изменения, а в том, чтобы подчеркнуть природную красоту и помочь выглядеть моложе и свежее. Важно использовать правильные техники нанесения косметики, сохранять баланс и естественный вид. Не бойтесь экспериментировать и обрести свой идеальный стиль.