- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 3 мин
Как сделать идеальный осенний французский маникюр
Осень — самый уютный сезон, когда мы меняем легкие платья на шерстяные свитера, а летний пастельный маникюр на теплые, насыщенные оттенки. Но если вы не фанат полного перекрашивания в темное бордо, есть идея, как остаться в тренде без радикальных изменений.
Французский маникюр в осеннем стиле — это сочетание классики и модного сезона. Тонкие цветные кончики, игра текстур и глубокие оттенки красного, коричневого, зеленого или черного — все это выглядит элегантно, но не слишком броско, рассказало издание WomanAndHome.
Осенний френч — классика в новом прочтении
Традиционный френч с белыми кончиками — это всегда сдержанная элегантность. Но современные версии доказывают, что французский маникюр может быть и смелым, и уютным одновременно.
Нюдовая база остается неизменной, а вот цвет кончиков теперь играет главную роль. Выбирайте теплые, глубокие оттенки, например бордо, шоколад, карамель, хаки или темно-зеленый. Такой маникюр не только подходит к осеннему гардеробу, но и придает «дорогой» вид даже самому простому образу.
Короткий френч в оттенке бордо
Короткие ногти снова в тренде и в паре с винным или вишневым цветом выглядят невероятно стильно. Основа — прозрачная или нюдовая, а кончики — в цвете красного вина. Такой маникюр подходит к любому образу, от офисного до вечернего.
Шоколадный френч
Темно-коричневые кончики на мягко закругленной или миндалевидной форме — безупречная пара к бежевому свитеру и кофе с корицей. Теплый шоколад — мастхэв этого сезона.
Френч с горошком
Если вы любите игривые детали, сделайте французский маникюр с белыми или кремовыми горошками на коричневых кончиках. Получается лаконично, но с характером. Идеальный вариант для тех, кто хочет «немного арта».
Мокко омбре
Если вам нравится эффект размытия, попробуйте омбре-френч — плавный переход от нюдового к кофейному. Это как латте на ногтях: нежно, тепло, женственно.
Вишневый френч
Темно-красные кончики — осенняя классика. Такой оттенок напоминает спелую черешню и отлично подходит к праздничному периоду. А еще, это переходный вариант от осеннего к зимнему маникюру.
Черный френч
Смело, эффектно и без компромиссов. Глянцевый черный френч на коротких или миндалевидных ногтях выглядит как маленькое черное платье в мире маникюра — элегантно и вне времени.
Темно-зеленый френч
Осень — это не только про красное и коричневое. Глубокий зеленый или хаки напоминает о прогулках по парку и аромате хвои. Попробуйте совместить его с нюдовой базой и получите спокойный, но выразительный оттенок.
Обратный френч
Для тех, кто хочет что-то нетривиальное, сделайте цветную лунку у кутикулы вместо классического кончика. Выглядит свежо и современно, особенно с комбинацией нюда и белого или бордо и золота.
Как сделать осенний френч дома
На самом деле французский маникюр — дело терпения, но несколько лайфхаков помогут достичь салонного результата дома.
Инвестируйте в кисточки для нейл-арта. Даже бюджетный набор поможет создать четкую линию кончика.
Работайте на сухих ногтях. Любая влага под лаком сокращает продолжительность маникюра.
Используйте качественные базы и топы. Они обеспечат блеск и защиту цвета.
Не спешите, особенно, если работаете «не той» рукой, лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый.
Осенний французский маникюр — это не просто тренд. Это про уют, сдержанную роскошь и женственность. Он легко сочетается с шерстяным пальто, золотыми аксессуарами или чашкой какао на осенней террасе.