Как сделать идеальный осенний французский маникюр идеальный осенний маникюр / © Credits

Реклама

Французский маникюр в осеннем стиле — это сочетание классики и модного сезона. Тонкие цветные кончики, игра текстур и глубокие оттенки красного, коричневого, зеленого или черного — все это выглядит элегантно, но не слишком броско, рассказало издание WomanAndHome.

Осенний френч — классика в новом прочтении

Традиционный френч с белыми кончиками — это всегда сдержанная элегантность. Но современные версии доказывают, что французский маникюр может быть и смелым, и уютным одновременно.

Нюдовая база остается неизменной, а вот цвет кончиков теперь играет главную роль. Выбирайте теплые, глубокие оттенки, например бордо, шоколад, карамель, хаки или темно-зеленый. Такой маникюр не только подходит к осеннему гардеробу, но и придает «дорогой» вид даже самому простому образу.

Реклама

Короткий френч в оттенке бордо

Короткие ногти снова в тренде и в паре с винным или вишневым цветом выглядят невероятно стильно. Основа — прозрачная или нюдовая, а кончики — в цвете красного вина. Такой маникюр подходит к любому образу, от офисного до вечернего.

Шоколадный френч

Темно-коричневые кончики на мягко закругленной или миндалевидной форме — безупречная пара к бежевому свитеру и кофе с корицей. Теплый шоколад — мастхэв этого сезона.

Френч с горошком

Если вы любите игривые детали, сделайте французский маникюр с белыми или кремовыми горошками на коричневых кончиках. Получается лаконично, но с характером. Идеальный вариант для тех, кто хочет «немного арта».

Мокко омбре

Если вам нравится эффект размытия, попробуйте омбре-френч — плавный переход от нюдового к кофейному. Это как латте на ногтях: нежно, тепло, женственно.

Реклама

Вишневый френч

Темно-красные кончики — осенняя классика. Такой оттенок напоминает спелую черешню и отлично подходит к праздничному периоду. А еще, это переходный вариант от осеннего к зимнему маникюру.

Черный френч

Смело, эффектно и без компромиссов. Глянцевый черный френч на коротких или миндалевидных ногтях выглядит как маленькое черное платье в мире маникюра — элегантно и вне времени.

Темно-зеленый френч

Осень — это не только про красное и коричневое. Глубокий зеленый или хаки напоминает о прогулках по парку и аромате хвои. Попробуйте совместить его с нюдовой базой и получите спокойный, но выразительный оттенок.

Обратный френч

Для тех, кто хочет что-то нетривиальное, сделайте цветную лунку у кутикулы вместо классического кончика. Выглядит свежо и современно, особенно с комбинацией нюда и белого или бордо и золота.

Реклама

Как сделать осенний френч дома

На самом деле французский маникюр — дело терпения, но несколько лайфхаков помогут достичь салонного результата дома.

Инвестируйте в кисточки для нейл-арта. Даже бюджетный набор поможет создать четкую линию кончика. Работайте на сухих ногтях. Любая влага под лаком сокращает продолжительность маникюра. Используйте качественные базы и топы. Они обеспечат блеск и защиту цвета. Не спешите, особенно, если работаете «не той» рукой, лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый.

Осенний французский маникюр — это не просто тренд. Это про уют, сдержанную роскошь и женственность. Он легко сочетается с шерстяным пальто, золотыми аксессуарами или чашкой какао на осенней террасе.