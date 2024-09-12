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Как сделать игривую прическу на длинные волосы

Как сделать игривую прическу на длинные волосы

Прическа с плетением / Фото: Credits

Вы сможете легко повторить эту прическу, даже если у вас нет парикмахерского таланта. Стоит только попробовать.

Автор страницы poppy_hairstyles всегда показывает и рассказывает, как сделать интересные прически на длинные волосы. Одной из ее фишек является плетение, которое она часто использует в создании интересных образов.

Что вам понадобится:

  • Резинка (4 маленьких)

Что делать:

  • Расчешите волосы и сделайте посредине пробор;
  • Ото лба и до середины макушки с двух сторон отделите пряди волос;
  • Волосы у виска должны быть распущены.
  • Заплетите пряди в косы. У вас должно получиться две косы;
  • Сразу за косой на макушке отделите еще одну прядь и сделайте небольшой хвостик. С другой стороны, повторите все так же;
  • Возьмите косу и направьте ее обратно по макушке. На уровне хвостика немного расширьте плетение и проденьте хвост между ним;
  • Косы можете немного распушить, чтобы создать больший объем.

Это действительно простая в исполнении и стильная прическа на каждый день.

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