Как сделать интересную и игривую "Мальвинку": рассказала фэшнблогер

Максимально простой и быстрый способ сделать оригинальную прическу, которая подчеркнет ваш образ.

Такая прическа отлично подойдет на разные случаи жизни. Она достаточно сдержанна для работы и достаточно игрива, чтобы пойти на свидание и очаровать всех вокруг.

На своей странице в Instagram фешнблогер Virgínia Martuchello продемонстрировала интересный и простой способ, как создать хорошую прическу с помощью двух резинок.

Как сделать:

Возьмите резинки и проденьте их друг в друга, чтобы между ними вышел узел;

Подберите волосы с лица, с одной стороны, как будто делаете "Мальвинку" и сделайте хвостик, чуть выше затылка;

С другой стороны, сделайте все так же;

У вас получится два хвостика, объединенных резинками;

Оттяните немного резинки, и через низ протяните два хвостика;

У вас получится один хвостик, можете его немного подтянуть (как показано на видео)

Всегда можно добавить немного креатива и изюминки в обычные вещи, и у вас уже не традиционная "Мальвинка", как мама или бабушка делали в детстве, а ее оригинальный вариант.

Кстати, недавно мы писали об еще про "Интересный и оригинальный способ сделать "Мальвинку": рассказывает фэшн-блогер"

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