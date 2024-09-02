Как сделать интересную прическу для школы и университета

Рабочим или учебным утром хочется сделать какую-то быструю прическу, которая бы держалась и выглядела хорошо.

Фешнблогер Audrey Anne Jean показала своим подписчикам, как сделать красивую прическу, которая подойдёт на все случаи жизни.

Что делать:

Расчешите волосы, подберите их сверху, у лица и немного на макушке;

Заплетите прядь в косу и закрепите ее небольшой резинкой;

Оставшиеся волосы зафиксируйте в хвостик;

Косу немного "распушите", чтобы добавить объем и проденьте хвостик между плетением;

Разделите хвостик пополам и завяжите узел сверху резинки;

При помощи другой резинки и шпилек зафиксируйте прическу. У вас должен получиться пучок.

При необходимости можете использовать специальный спрей для фиксации, чтобы прическа держалась лучше.

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