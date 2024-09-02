Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сделать интересную прическу для школы и университета

Как сделать интересную прическу для школы и университета

Как сделать интересную прическу для школы и института / Фото: Credits

Рабочим или учебным утром хочется сделать какую-то быструю прическу, которая бы держалась и выглядела хорошо.

Фешнблогер Audrey Anne Jean показала своим подписчикам, как сделать красивую прическу, которая подойдёт на все случаи жизни.

Что делать:

  • Расчешите волосы, подберите их сверху, у лица и немного на макушке;
  • Заплетите прядь в косу и закрепите ее небольшой резинкой;
  • Оставшиеся волосы зафиксируйте в хвостик;
  • Косу немного "распушите", чтобы добавить объем и проденьте хвостик между плетением;
  • Разделите хвостик пополам и завяжите узел сверху резинки;
  • При помощи другой резинки и шпилек зафиксируйте прическу. У вас должен получиться пучок.

При необходимости можете использовать специальный спрей для фиксации, чтобы прическа держалась лучше.

Читайте также:

Как выглядеть стильно в 50+? Советы стилиста Хеллены Ровер – Уроки стиля

Как выглядеть стильно в 50+? Советы стилиста Хеллены Ровер – Уроки стиля

Похожие темы:

Следующая публикация