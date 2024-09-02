Как сделать интересную прическу для школы и университета

Рабочим или учебным утром хочется сделать какую-то быструю прическу, которая бы держалась и выглядела хорошо.
Фешнблогер Audrey Anne Jean показала своим подписчикам, как сделать красивую прическу, которая подойдёт на все случаи жизни.
Что делать:
- Расчешите волосы, подберите их сверху, у лица и немного на макушке;
- Заплетите прядь в косу и закрепите ее небольшой резинкой;
- Оставшиеся волосы зафиксируйте в хвостик;
- Косу немного "распушите", чтобы добавить объем и проденьте хвостик между плетением;
- Разделите хвостик пополам и завяжите узел сверху резинки;
- При помощи другой резинки и шпилек зафиксируйте прическу. У вас должен получиться пучок.
При необходимости можете использовать специальный спрей для фиксации, чтобы прическа держалась лучше.
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