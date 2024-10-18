Как сделать интересную прическу с легкой небрежностью

В мире моды и красоты всегда актуальными остаются прически, которые выглядят стильно и не требуют много времени на выполнение.
Одна из таких причесок – легкая небрежная коса, которая подойдет для любой ситуации. На странице lindseyraemyers фэшн-блогер показала как просто и быстро сделать интересную прическу с легкой небрежностью. Вам понадобится всего несколько минут и две резинки.
Что делать:
- Сделайте два хвоста. Пробор не обязательно должен быть ровным;
- Спустите немного резинку, разделите волосы пополам и проденьте ее через верх;
- Снова немного стяните резинку, поделите прядь пополам и проденьте резинку;
- Делайте так до конца волос и повторите то же с другой стороны;
- При необходимости можно немного разпушить "косу" прибавив ей объем.
- Впереди можете оставить пряди у лица.
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Благодаря простым шагам и минимуму усилий вы можете создать стильную прическу с легкой небрежностью, которая подойдёт для любого случая – от встречи с друзьями до романтического ужина.
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