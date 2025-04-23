Как сделать интересную прическу с платком: рассказывает фэшн-блогер

Как сделать интересную прическу с платком / © Credits

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Этим летом платок – обязательный атрибут вашего гардероба и стиля. Простая вещь, которая может стать украшением образа или его практичным элементом. Фэшн-блогер Yana's HAIRSTYLES записала для своих подписчиков интересный видео лайфхак, как сделать нежную прическу с банданой или платком. Никаких подручных средств не понадобится.

Что делать:

Расчешите волосы и сделайте пробор;

Возьмите две пряди от лица, словно хотите сделать "Мальвинку" ;

Сложите платок пополам и скрутите, сзади завяжите им пряди;

Затем возьмите еще два и снова завяжите платком;

Сделайте столько узлов, сколько позволит длина платка;

Ваша прическа должна напоминать заплетенную "Мальвинку".

Просто, красиво и элегантно, эта прическа станет прекрасным дополнением вашего образа, а вы будете в тренде, ведь прически с платками сейчас очень популярны.

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