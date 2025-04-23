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- Салон красоты
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Как сделать интересную прическу с платком: рассказывает фэшн-блогер
Простая и одновременно романтическая прическа на длинные волосы, которую можно сделать за считанные минуты.
Этим летом платок – обязательный атрибут вашего гардероба и стиля. Простая вещь, которая может стать украшением образа или его практичным элементом. Фэшн-блогер Yana's HAIRSTYLES записала для своих подписчиков интересный видео лайфхак, как сделать нежную прическу с банданой или платком. Никаких подручных средств не понадобится.
Что делать:
Расчешите волосы и сделайте пробор;
Возьмите две пряди от лица, словно хотите сделать "Мальвинку" ;
Сложите платок пополам и скрутите, сзади завяжите им пряди;
Затем возьмите еще два и снова завяжите платком;
Сделайте столько узлов, сколько позволит длина платка;
Ваша прическа должна напоминать заплетенную "Мальвинку".
@yannina_b #summerhairstyles #scarftutorial #scarfhairstyles ♬ One Kiss XI Was Never There — Farizki
Просто, красиво и элегантно, эта прическа станет прекрасным дополнением вашего образа, а вы будете в тренде, ведь прически с платками сейчас очень популярны.
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