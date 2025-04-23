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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
14k
Время на прочтение
1 мин

Как сделать интересную прическу с платком: рассказывает фэшн-блогер

Простая и одновременно романтическая прическа на длинные волосы, которую можно сделать за считанные минуты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать интересную прическу с платком

Как сделать интересную прическу с платком / © Credits

Этим летом платок – обязательный атрибут вашего гардероба и стиля. Простая вещь, которая может стать украшением образа или его практичным элементом. Фэшн-блогер Yana's HAIRSTYLES записала для своих подписчиков интересный видео лайфхак, как сделать нежную прическу с банданой или платком. Никаких подручных средств не понадобится.

Что делать:

  • Расчешите волосы и сделайте пробор;

  • Возьмите две пряди от лица, словно хотите сделать "Мальвинку" ;

  • Сложите платок пополам и скрутите, сзади завяжите им пряди;

  • Затем возьмите еще два и снова завяжите платком;

  • Сделайте столько узлов, сколько позволит длина платка;

  • Ваша прическа должна напоминать заплетенную "Мальвинку".

@yannina_b #summerhairstyles #scarftutorial #scarfhairstyles ♬ One Kiss XI Was Never There — Farizki

Просто, красиво и элегантно, эта прическа станет прекрасным дополнением вашего образа, а вы будете в тренде, ведь прически с платками сейчас очень популярны.

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Дата публикации
Количество просмотров
14k
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