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Как сделать интересный цветочный маникюр

Как сделать интересный цветочный маникюр

Как сделать интересный цветочный маникюр / Фото: Credits

Цветочный принт на ногтях придаст вашему образу нежность и женственность.

На странице The Beauty Allure показали, как сделать нежный летний флористический принт на ногтях.

Вам понадобится:

  • Лак (цвет: лиловый, белый, зеленый и красный);
  • Спички;
  • Игла;
  • Зубочистка;
  • Закрепитель.

Что делать:

  • Покройте ноготь лаком лилового цвета;
  • С помощью спички поставьте с одного края ногтя пять маленьких точек белого цвета, объединив их еще одной, словно серединкой. Зрительно они должны напоминать цветочек;
  • Сделайте еще два таких цветка недалеко друг от друга;
  • С помощью иглы и зеленого лака объедините между собой цветы "стеблем", а затем снова с помощью иглы пририсуйте к нему маленькие листики:
  • С помощью зубочистки и красного лака поставьте внутрь каждого цветка точечку, которая станет серединкой;
  • Сверху нанесите на ноготь закрепитель.

Готово!

Цвет лака вы можете выбрать по своему усмотрению, также вы можете изменить количество цветов и их визуальность.

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