Как сделать интересный цветочный маникюр

Цветочный принт на ногтях придаст вашему образу нежность и женственность.
На странице The Beauty Allure показали, как сделать нежный летний флористический принт на ногтях.
Вам понадобится:
- Лак (цвет: лиловый, белый, зеленый и красный);
- Спички;
- Игла;
- Зубочистка;
- Закрепитель.
Что делать:
- Покройте ноготь лаком лилового цвета;
- С помощью спички поставьте с одного края ногтя пять маленьких точек белого цвета, объединив их еще одной, словно серединкой. Зрительно они должны напоминать цветочек;
- Сделайте еще два таких цветка недалеко друг от друга;
- С помощью иглы и зеленого лака объедините между собой цветы "стеблем", а затем снова с помощью иглы пририсуйте к нему маленькие листики:
- С помощью зубочистки и красного лака поставьте внутрь каждого цветка точечку, которая станет серединкой;
- Сверху нанесите на ноготь закрепитель.
Готово!
Цвет лака вы можете выбрать по своему усмотрению, также вы можете изменить количество цветов и их визуальность.
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