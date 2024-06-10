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Как сделать интересный дизайн ногтей с помощью обычной губки

Как сделать интересный дизайн ногтей с помощью обычной губки

Как сделать дизайн ногтей с помощью губки. / Фото: Credits

Это один из видов градиентного маникюра, который классно выглядит на ногтях.

На своей странице Instagram фешнблогер Jaína Soares показывает, как делать стильный и креативный дизайн маникюра в домашних условиях, за считанные минуты, а результат будет не хуже салонного маникюра.

Что понадобится:

  • Губка (лучше взять кухонную);
  • Лак для ногтей (два цвета);
  • Вата;
  • Деревянная палочка.

Что делать:

  • Отрежьте кусочек губки по размерам ваших ногтей;
  • По периметру нанесите на губку лак более темного цвета;
  • Внутрь нанесите лак более светлого оттенка;
  • На подготовленный заранее ноготь начните осторожно вбивать губкой лак.
  • Лак должен покрыть весь ноготь;
  • Все это нужно повторить на других ногтях;
  • При необходимости добавляйте лак на губку;
  • С помощью ваты и палочки уберите лак с пальцев, полностью очистив кожу. Можно использовать жидкость для снятия лака;
  • Когда лак высохнет, нанесите сверху закрепитель.

Лак на губку можно наносить в произвольном порядке и форме. Вместо более темного квадрата и более светлой середины можно наносить лак слоями и использовать больше оттенков, чтобы на ногтях один цвет переходил в другой.

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