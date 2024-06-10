Как сделать интересный дизайн ногтей с помощью обычной губки

Это один из видов градиентного маникюра, который классно выглядит на ногтях.

На своей странице Instagram фешнблогер Jaína Soares показывает, как делать стильный и креативный дизайн маникюра в домашних условиях, за считанные минуты, а результат будет не хуже салонного маникюра.

Что понадобится:

Губка (лучше взять кухонную);

Лак для ногтей (два цвета);

Вата;

Деревянная палочка.

Что делать:

Отрежьте кусочек губки по размерам ваших ногтей;

По периметру нанесите на губку лак более темного цвета;

Внутрь нанесите лак более светлого оттенка;

На подготовленный заранее ноготь начните осторожно вбивать губкой лак.

Лак должен покрыть весь ноготь;

Все это нужно повторить на других ногтях;

При необходимости добавляйте лак на губку;

С помощью ваты и палочки уберите лак с пальцев, полностью очистив кожу. Можно использовать жидкость для снятия лака;

Когда лак высохнет, нанесите сверху закрепитель.

Лак на губку можно наносить в произвольном порядке и форме. Вместо более темного квадрата и более светлой середины можно наносить лак слоями и использовать больше оттенков, чтобы на ногтях один цвет переходил в другой.

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