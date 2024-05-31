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Как сделать интересный и оригинальный пучок: советы фэшн-блогера

Как сделать интересный и оригинальный пучок: советы фэшн-блогера

Интересный и оригинальный пучок / Фото: Credits

Такая прическа идеально подойдет обладательницам средней длины волос, а для того чтобы сделать ее, вам нужно пять минут.

Интересная и простая прическа, которую легко и быстро сделать дома, чтобы волосы не мешали и выглядели аккуратно и оригинально.

Фэшн-блогер Audrey в своем TikTok всегда показывает, как сделать простые и элегантные прически на скорую руку. В одном из своих последних видео она продемонстрировала, как сделать оригинальный пучок.

Вам понадобится всего несколько маленьких резинок.

  • Хорошо расчешите волосы. Можно сделать пробор, а можно зачесать волосы назад, как вам больше подходит.
  • Возьмите часть волос со лба и закрепите на макушке так, будто просто убрали челку;
  • Далее подберите еще немного прядей у лица и резинкой заколите позади, как "Мальвинку", захватив предыдущий хвост;
  • Повторите это действие еще раз, последовательно подбирая пряди от лица и закрепляя их резинкой сзади. У вас должны получаться хвостик за хвостиком (как на видео);
  • В конце, подобрав все волосы, последний хвостик не вытаскивайте полностью, только на половину. Хвостик, которій остался, разделите на две части, немного подкрутите их пальцами и оберните ими хвост, пряча резинку;
  • Осторожно зафиксируйте, чтобы прическа не развалилась.
@audreyanne.j Save for inspo #hairstyle #hairtutorial #hair #bun ♬ Back on 74 — Stan :)

Каждый хвостик можно немного подтянуть и распушить, это придаст объем вашей прическе.

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