Как сделать интересный маникюр ушной палочкой: рассказывает мастер маникюра

Поделимся с вами лайфхаком, как легко и самостоятельно нарисовать звездное небо у себя на ногтях.
Мастер маникюра Muskan Verma записала для своих подписчиков интересное видео, в котором показала, как с помощью подручных средств сделать фантастический маникюр ночного звездного неба.
Вам понадобится:
- Лак черного и белого цветов;
- Ушные палочки;
- Зубочистка;
- Тоненькая кисточка.
Что делать:
- Нанесите на ушную палочку черный лак и начните наносить еге на ноготь промокивающими движениями;
- Не нужно наносить лак на всю поверхность ногтя, только до половины;
- Затем сделайте все то же, но с белым лаком. Зрительно делайте маленькие облака;
- С помощью тоненькой кисточки и белого лака нарисуйте в разных местах крестики;
- На одном из ногтей попробуйте изобразить луну;
- С помощью зубочистки внутри каждого крестика поставьте точку белым лаком. Теперь они должны напоминать звезды;
- Также, по вашему усмотрению, с помощью зубочистки поставьте на ногтях белые точки, это будут звезды;
- Сверху покройте ногти прозрачным лаком.
Интересный, красивый и простой маникюр, который можно сделать дома не только обычным лаком, но и гелем.
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