Как сделать интересный маникюр ушной палочкой: рассказывает мастер маникюра

Поделимся с вами лайфхаком, как легко и самостоятельно нарисовать звездное небо у себя на ногтях.

Мастер маникюра Muskan Verma записала для своих подписчиков интересное видео, в котором показала, как с помощью подручных средств сделать фантастический маникюр ночного звездного неба.

Вам понадобится:

Лак черного и белого цветов;

Ушные палочки;

Зубочистка;

Тоненькая кисточка.

Что делать:

Нанесите на ушную палочку черный лак и начните наносить еге на ноготь промокивающими движениями;

Не нужно наносить лак на всю поверхность ногтя, только до половины;

Затем сделайте все то же, но с белым лаком. Зрительно делайте маленькие облака;

С помощью тоненькой кисточки и белого лака нарисуйте в разных местах крестики;

На одном из ногтей попробуйте изобразить луну;

С помощью зубочистки внутри каждого крестика поставьте точку белым лаком. Теперь они должны напоминать звезды;

Также, по вашему усмотрению, с помощью зубочистки поставьте на ногтях белые точки, это будут звезды;

Сверху покройте ногти прозрачным лаком.

Интересный, красивый и простой маникюр, который можно сделать дома не только обычным лаком, но и гелем.

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