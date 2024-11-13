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Как сделать интересный маникюр ушной палочкой: рассказывает мастер маникюра

Как сделать интересный маникюр ушной палочкой: рассказывает мастер маникюра

Как сделать интересный маникюр ушной палочкой / Фото: Credits

Поделимся с вами лайфхаком, как легко и самостоятельно нарисовать звездное небо у себя на ногтях.

Мастер маникюра Muskan Verma записала для своих подписчиков интересное видео, в котором показала, как с помощью подручных средств сделать фантастический маникюр ночного звездного неба.

Вам понадобится:

  • Лак черного и белого цветов;
  • Ушные палочки;
  • Зубочистка;
  • Тоненькая кисточка.

Что делать:

  • Нанесите на ушную палочку черный лак и начните наносить еге на ноготь промокивающими движениями;
  • Не нужно наносить лак на всю поверхность ногтя, только до половины;
  • Затем сделайте все то же, но с белым лаком. Зрительно делайте маленькие облака;
  • С помощью тоненькой кисточки и белого лака нарисуйте в разных местах крестики;
  • На одном из ногтей попробуйте изобразить луну;
  • С помощью зубочистки внутри каждого крестика поставьте точку белым лаком. Теперь они должны напоминать звезды;
  • Также, по вашему усмотрению, с помощью зубочистки поставьте на ногтях белые точки, это будут звезды;
  • Сверху покройте ногти прозрачным лаком.

Интересный, красивый и простой маникюр, который можно сделать дома не только обычным лаком, но и гелем.

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