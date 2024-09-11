Как сделать интересный маникюр влажным спонжем

Этот метод легко повторить в домашних условиях и для создания красивого маникюра вам не понадобится много умений и навыков.

На странице Lights Lacquer показали интересный метод нанесения лака на ногти с помощью влажного спонжа.

Что понадобится:

Лак (два цвета);

Спонж;

Вода;

Закрепитель.

Что делать:

Хорошо смочите спонж в воде. В размерах он должен увеличиться почти в два раза. Отожмите его;

На одну из сторон спонжа нанесите полоску лака. Ее длина будет зависеть от длины ваших ногтей;

По контуру обведите полоску другим цветом;

Начните промачивать ноготь краской. У вас должен получиться узор: в центре один цвет, который градиентом переходит в другой;

Сверху нанесите закрепитель.

Вы можете использовать разные узоры для создания градиента на спонже, которые потом будете переносить на ноготь. Можно также экспериментировать с цветами и их количеством.

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