Как сделать интересный маникюр влажным спонжем

Этот метод легко повторить в домашних условиях и для создания красивого маникюра вам не понадобится много умений и навыков.
На странице Lights Lacquer показали интересный метод нанесения лака на ногти с помощью влажного спонжа.
Что понадобится:
- Лак (два цвета);
- Спонж;
- Вода;
- Закрепитель.
Что делать:
- Хорошо смочите спонж в воде. В размерах он должен увеличиться почти в два раза. Отожмите его;
- На одну из сторон спонжа нанесите полоску лака. Ее длина будет зависеть от длины ваших ногтей;
- По контуру обведите полоску другим цветом;
- Начните промачивать ноготь краской. У вас должен получиться узор: в центре один цвет, который градиентом переходит в другой;
- Сверху нанесите закрепитель.
Вы можете использовать разные узоры для создания градиента на спонже, которые потом будете переносить на ноготь. Можно также экспериментировать с цветами и их количеством.
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