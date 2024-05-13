Как сделать какао-маску, чтобы кожа была супергладкой

Здоровая кожа лица – это красиво и модно. Когда ваша кожа сияет румянцем и здоровьем, вам даже не нужна косметика. Сегодня поделимся рецептом простой, но эффективной маски для лица.

Существует много действенных, и не очень масок для лица. Натуральных и в тюбиках, созданных конкретно под тип кожи и подходящих всем. Сегодня предлагаем вам натуральную маску, которая подойдет почти всем и каждой, а на все, про всё, чтобы ее сделать, вам нужно около часа своего времени.

Рецептом какао маски поделилась в своем видео блогер Meyrasofficial. Ингредиенты этой маски очень просты и их можно найти на каждой кухне.

Для какао маски вам понадобится:

Рисовая вода

Какао

Как сделать маску:

Вскипятите воду

В стакан всыпьте столовую ложку риса

Залейте рис кипятком

Помешивая, пусть рис настоится 6 мин

В отдельную посуду всыпьте столовую ложку какао

Добавьте воду, настоянную на рисе

Тщательно все перемешайте

Предварительно нужно очистить лицо и снять макияж. Возьмите кисточку или то, чем вам будет комфортно наносить маску на лицо, можно делать это руками. Если маска получилась очень жидкая, можете еще добавить какао. Аккуратно нанесите маску на лицо. Оставьте на лице на 30 мин до полного высыхания. Когда какао подсохнет, маска начнет трескаться и осыпаться. Это знак, что её можно смывать. Далее увлажните кожу кремом и наслаждайтесь ее гладкостью и здоровой красотой.

Главное в использовании такой маски, чтобы у вас не было аллергии на какао. Также, в неё можно добавить жмых от кофе, так вам гарантирован необычайный кофейно-шоколадный запах.

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