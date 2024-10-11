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Как сделать красивую и удобную прическу для занятий в тренажерном зале

Как сделать красивую и удобную прическу для занятий в тренажерном зале

Как сделать красивую и удобную прическу для занятий в тренажерном зале / Фото: www.credits

Эта стильная и удобная прическа очень привлекательна и помогает сохранять волосы в порядке во время физической активности.

На странице poppy_hairstyles автор канала показала интересную и красивую прическу, с которой будет удобно работать в спортзале. Если вы ищете практичный и стильный вариант для занятий спортом, обязательно обратите внимание именно на нее.

Что делать:

  • Расчешите волосы и сделайте пробор посередине;
  • С двух сторон отделите пряди у лица;
  • Из другой части волос сделайте сзади два хвоста;
  • Из каждой пряди, которую вы оставляли сделайте хвостики, подобрав волосы от лица;
  • С каждого хвостика заплетите по косе длиной до хвостов сзади;
  • Проденьте хвост между плетением косы.

Можете немного распушить плетение, чтобы сделать его более объемным.

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