Как сделать красивую и удобную прическу для занятий в тренажерном зале

Эта стильная и удобная прическа очень привлекательна и помогает сохранять волосы в порядке во время физической активности.
На странице poppy_hairstyles автор канала показала интересную и красивую прическу, с которой будет удобно работать в спортзале. Если вы ищете практичный и стильный вариант для занятий спортом, обязательно обратите внимание именно на нее.
Что делать:
- Расчешите волосы и сделайте пробор посередине;
- С двух сторон отделите пряди у лица;
- Из другой части волос сделайте сзади два хвоста;
- Из каждой пряди, которую вы оставляли сделайте хвостики, подобрав волосы от лица;
- С каждого хвостика заплетите по косе длиной до хвостов сзади;
- Проденьте хвост между плетением косы.
Можете немного распушить плетение, чтобы сделать его более объемным.
Читайте также:
- Ирисовый оттенок для темных волос: стилист назвал самый модный цвет сезона
- Как сделать объемную прическу с крабиком: рассказывает фэшн-блогерк
- Как сделать объемный плетеный пучок