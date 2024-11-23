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Как сделать красивую прическу, использовав одну маленькую резинку

Как сделать красивую прическу, использовав одну маленькую резинку

Как сделать красивую прическу использовав одну маленькую резинку / Фото: Getty Images

Если вы хотите сделать стильную прическу, которая будет выглядеть элегантно, но будет выполняться легко и быстро, стоит попробовать именно эту.

На странице hair_is_fun_ поделились отличным способом создать элегантный образ, используя только одну маленькую резинку. Этот простой лайфхак подойдет для любого случая – от прогулки до романтического ужина.

Что делать:

  1. Возьмите пряди с обеих сторон лица. Заплетите из них две косы. Не пытайтесь сделать их слишком тугими – немного небрежности придаст прическе естественности и легкости.
  2. Когда косы готовы, соедините их концы с помощью маленькой резинки.
  3. Возьмите заплетенные косы и заведите их на затылок.
  4. На затылке скрестите косы, чтобы образовать петлю. Затем аккуратно проденьте оставленные свободные волосы через эту петлю так, чтобы получился стильный хвост. Резинка останется незаметной, а прическа будет выглядеть аккуратно.

Советы:

  • Если хотите создать более романтичный образ, оставьте у лица несколько свободных прядей. Это придаст вашему образу легкость и непринужденность.
  • По желанию украсьте хвост шпилькой со стразами.

Попробуйте этот легкий способ и убедитесь, что даже с минимальными усилиями можно выглядеть отлично.

Недавно мы писали о том, как сделать высокий и объемный хвост.

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