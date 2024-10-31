Как сделать красивую прическу за тридцать секунд: включайте таймер и засекайте время

Всегда хочется выглядеть ухоженными и стильными, даже если времени времени в обрез, поэтому вам пригодится эта прическа.

Когда у вас есть несколько свободных секунд перед важной встречей, прогулкой или началом нового дня, на странице summerrfayee показали гениальный способ создания изящной прически, которой займет всего 30 секунд.

Что делать:

Соберите верхнюю часть волос в хвост, оставив нижние пряди распущенными. Однако хвостик до конца не вытаскивайте. Немного ослабьте резинку, чтобы хвостик не был слишком тугим. Пальцами осторожно разделите волосы над резинкой на две части. Просуньте хвостик через разделенные пряди, но не вытаскивайте его полностью. В результате получится мягкий пучок сверху и хвостик снизу. Аккуратно подтяните резинку, чтобы прическа хорошо держалась.

Советы:

Перед созданием прически нанесите на кончики немного мусса или средства для объема, так что она станет текстурной.

Этот лайфхак не только сэкономит вам время, но и поможет всегда выглядеть элегантно и ухоженно. Прическа универсальна и подходит практически любому образу: от повседневного до более официального.

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