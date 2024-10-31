Как сделать красивую прическу за тридцать секунд: включайте таймер и засекайте время

Всегда хочется выглядеть ухоженными и стильными, даже если времени времени в обрез, поэтому вам пригодится эта прическа.
Когда у вас есть несколько свободных секунд перед важной встречей, прогулкой или началом нового дня, на странице summerrfayee показали гениальный способ создания изящной прически, которой займет всего 30 секунд.
Что делать:
- Соберите верхнюю часть волос в хвост, оставив нижние пряди распущенными. Однако хвостик до конца не вытаскивайте.
- Немного ослабьте резинку, чтобы хвостик не был слишком тугим.
- Пальцами осторожно разделите волосы над резинкой на две части.
- Просуньте хвостик через разделенные пряди, но не вытаскивайте его полностью. В результате получится мягкий пучок сверху и хвостик снизу.
- Аккуратно подтяните резинку, чтобы прическа хорошо держалась.
Советы:
- Перед созданием прически нанесите на кончики немного мусса или средства для объема, так что она станет текстурной.
Этот лайфхак не только сэкономит вам время, но и поможет всегда выглядеть элегантно и ухоженно. Прическа универсальна и подходит практически любому образу: от повседневного до более официального.
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