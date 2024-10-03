Как сделать красивый пучок из косы

Эта простая, но элегантная прическа подойдет как для повседневной носки, так и для особых событий. Всего несколько движений и вы создадите красоту.
Фешнблогер Ceren Sagtekin показала, как просто сделать красивый пучок из обычной косы. Все, что вам понадобится – только пара шпилек и маленькая резинка.
Что делать:
- Заплетите косу колосок. Начните плести чуть ниже макушки;
- Кончик косы проденьте между верхним плетением и сформируйте пучок;
- С помощью шпилек зафиксируйте прическу.
Благодаря нескольким простым шагам вы сможете создать удивительную прическу всего за несколько минут.
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