Как сделать красивый пучок из косы

Эта простая, но элегантная прическа подойдет как для повседневной носки, так и для особых событий. Всего несколько движений и вы создадите красоту.

Фешнблогер Ceren Sagtekin показала, как просто сделать красивый пучок из обычной косы. Все, что вам понадобится – только пара шпилек и маленькая резинка.

Что делать:

Заплетите косу колосок. Начните плести чуть ниже макушки;

Кончик косы проденьте между верхним плетением и сформируйте пучок;

С помощью шпилек зафиксируйте прическу.

Благодаря нескольким простым шагам вы сможете создать удивительную прическу всего за несколько минут.

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