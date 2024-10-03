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Как сделать красивый пучок из косы

Как сделать красивый пучок из косы

Как сделать красивый пучок из косы / Фото: Credits

Эта простая, но элегантная прическа подойдет как для повседневной носки, так и для особых событий. Всего несколько движений и вы создадите красоту.

Фешнблогер Ceren Sagtekin показала, как просто сделать красивый пучок из обычной косы. Все, что вам понадобится – только пара шпилек и маленькая резинка.

Что делать:

  • Заплетите косу колосок. Начните плести чуть ниже макушки;
  • Кончик косы проденьте между верхним плетением и сформируйте пучок;
  • С помощью шпилек зафиксируйте прическу.

Благодаря нескольким простым шагам вы сможете создать удивительную прическу всего за несколько минут.

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