Как сделать красивый пучок менее чем за минуту

Если у вас длинная или средняя длина волос менее чем за минуту можно сделать красивую прическу, которая подойдет на все случаи жизни.
Фешнблошер j anelle.alexandria_ показала, как сделать красивый и объемный пучок всего за минуту.
Что понадобится:
- Две резинки (большая и маленькая)
Что делать:
- Сделайте невысокий хвост и на последнем обороте резинки не доставайте его полностью;
- Хвостик разделите пополам и каждую прядь поднимите вверх по обе стороны "гульки";
- Зафиксируйте эти две пряди сверху резинкой на кончиках;
- Сделайте пряди крест-накрест и натяните на "гульку";
- Хвостик из-под низа пучка осторожно заправьте внутрь.
При необходимости можете распушить волосы и зафиксировать шпильками, если волнуетесь, что прическа не будет держаться.
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