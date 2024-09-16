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Как сделать красивый пучок менее чем за минуту

Как сделать красивый пучок менее чем за минуту

Как сделать красивый пучок менее чем за минуту / Фото: Credits

Если у вас длинная или средняя длина волос менее чем за минуту можно сделать красивую прическу, которая подойдет на все случаи жизни.

Фешнблошер j anelle.alexandria_ показала, как сделать красивый и объемный пучок всего за минуту.

Что понадобится:

  • Две резинки (большая и маленькая)

Что делать:

  • Сделайте невысокий хвост и на последнем обороте резинки не доставайте его полностью;
  • Хвостик разделите пополам и каждую прядь поднимите вверх по обе стороны "гульки";
  • Зафиксируйте эти две пряди сверху резинкой на кончиках;
  • Сделайте пряди крест-накрест и натяните на "гульку";
  • Хвостик из-под низа пучка осторожно заправьте внутрь.

При необходимости можете распушить волосы и зафиксировать шпильками, если волнуетесь, что прическа не будет держаться.

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