Как сделать маникюр с поцелуями: интересный дизайн ногтей

Сделайте увлекательный маникюр, с романтичной ноткой.
Фешнблогер vanilyakedisi показала своим подписчикам как сделать интересный и игривый маникюр всего за пару минут у себя дома.
Что понадобится:
- Лак для ногтей (несколько цветов);
- Кисточка;
- Закрепитель.
Что делать:
- Нанесите на ноготь основной цвет и дайте ему подсохнуть;
- С помощью кисточки нанесите на палец рисунок в форме поцелуя (губы);
- Осторожно перенесите рисунок на ноготь, сделав его отпечаток;
- Затем просто покройте ноготь закрепителем.
Советы:
- Вы можете делать поцелуи не на каждом ногте;
- Поцелуи могут быть разных цветов и размеров.
Для создания поцелуев используйте тонкую кисточку, так вам будет комфортнее рисовать.
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