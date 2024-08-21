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Как сделать маникюр с поцелуями: интересный дизайн ногтей

Как сделать маникюр с поцелуями: интересный дизайн ногтей

Как сделать интересный дизайн ногтей / Фото: Credits

Сделайте увлекательный маникюр, с романтичной ноткой.

Фешнблогер vanilyakedisi показала своим подписчикам как сделать интересный и игривый маникюр всего за пару минут у себя дома.

Что понадобится:

  • Лак для ногтей (несколько цветов);
  • Кисточка;
  • Закрепитель.

Что делать:

  • Нанесите на ноготь основной цвет и дайте ему подсохнуть;
  • С помощью кисточки нанесите на палец рисунок в форме поцелуя (губы);
  • Осторожно перенесите рисунок на ноготь, сделав его отпечаток;
  • Затем просто покройте ноготь закрепителем.

Советы:

  • Вы можете делать поцелуи не на каждом ногте;
  • Поцелуи могут быть разных цветов и размеров.

Для создания поцелуев используйте тонкую кисточку, так вам будет комфортнее рисовать.

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