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Как сделать модную и стильную прическу на короткие волосы: лайфхак от фэшн-блогера

Как сделать модную и стильную прическу на короткие волосы: лайфхак от фэшн-блогера

Стильная прическа на короткие волосы / Фото: Credits

Этот вариант оригинальной прически будет невероятно смотреться на коротких волосах и подчеркнет ваш образ.

Когда челка падает на глаза и к "Мальвинке" она еще не выросла, а ободок надоел или давит голову, вам подойдет именно такой вариант прически. Тем более, что сделать ее достаточно просто, даже если у вас нет необходимых парикмахерских навыков.

А показала ее на своей странице фэшн-блогер Karen Lester, которая разбирается в прическах, и понимает, как с их помощью подчеркнуть собственный образ.

Вам понадобятся:

  • Маленькие резинки

Как сделать:

  • Сделайте пробор посередине;
  • Возьмите прядь со лба и сделайте хвостик;
  • Далее возьмите еще прядь от лица, не выпуская хвостик, и сделайте еще один (как на видео);
  • И так сделайте несколько раз;
  • Линия ваших хвостов должна идти ровно на макушке;
  • Можете немного подтянуть их и растянуть для большего объема.

Попытайтесь сделать ее дома и целый день вы будете очаровывать людей вокруг.

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