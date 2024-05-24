Как сделать модную и стильную прическу на короткие волосы: лайфхак от фэшн-блогера

Этот вариант оригинальной прически будет невероятно смотреться на коротких волосах и подчеркнет ваш образ.

Когда челка падает на глаза и к "Мальвинке" она еще не выросла, а ободок надоел или давит голову, вам подойдет именно такой вариант прически. Тем более, что сделать ее достаточно просто, даже если у вас нет необходимых парикмахерских навыков.

А показала ее на своей странице фэшн-блогер Karen Lester, которая разбирается в прическах, и понимает, как с их помощью подчеркнуть собственный образ.

Вам понадобятся:

Маленькие резинки

Как сделать:

Сделайте пробор посередине;

Возьмите прядь со лба и сделайте хвостик;

Далее возьмите еще прядь от лица, не выпуская хвостик, и сделайте еще один (как на видео);

И так сделайте несколько раз;

Линия ваших хвостов должна идти ровно на макушке;

Можете немного подтянуть их и растянуть для большего объема.

Попытайтесь сделать ее дома и целый день вы будете очаровывать людей вокруг.

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