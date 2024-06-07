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Как сделать морской дизайн ногтей

Как сделать морской дизайн ногтей

Фото: Credits

Такой дизайн морской волны для ногтей идеально подойдет к лету. Необычно, оригинально и стильно гарантируем, что все будут обращать внимание на ваши руки и думать, что на ногтях настоящее искусство.

На странице MAISON MKS вышло интересное видео, в котором поэтапно показано, как сделать морской дизайн ногтей у себя дома, из подручных средств.

Вам понадобится:

  • Несколько лаков необходимого цвета. Возьмите не менее трех оттенков;
  • Пищевая пленка;
  • Закрепитель.

Что делать:

  • Предварительно подготовьте ноготь для дальнейшей работы с лаком;
  • На ноготь просто поставьте в произвольном порядке и форме точки лаком;
  • Возьмите кусок пищевой пленки и заверните указательный палец;
  • Пальцем в пленке начните осторожно вбивать и прижимать лак на ноготь. Надо, чтобы цвета немного смешались, словно переходили один в другой и покрыли весь ноготь. Он должен стать похож на мрамор;
  • Когда лак высохнет, сверху нанесите закрепитель.

Можно использовать другие оттенки, например красный, бордо, и у вас получится мраморный маникюр.

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