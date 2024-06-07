Такой дизайн морской волны для ногтей идеально подойдет к лету. Необычно, оригинально и стильно гарантируем, что все будут обращать внимание на ваши руки и думать, что на ногтях настоящее искусство.
На странице MAISON MKS вышло интересное видео, в котором поэтапно показано, как сделать морской дизайн ногтей у себя дома, из подручных средств.
Вам понадобится:
- Несколько лаков необходимого цвета. Возьмите не менее трех оттенков;
- Пищевая пленка;
- Закрепитель.
Что делать:
- Предварительно подготовьте ноготь для дальнейшей работы с лаком;
- На ноготь просто поставьте в произвольном порядке и форме точки лаком;
- Возьмите кусок пищевой пленки и заверните указательный палец;
- Пальцем в пленке начните осторожно вбивать и прижимать лак на ноготь. Надо, чтобы цвета немного смешались, словно переходили один в другой и покрыли весь ноготь. Он должен стать похож на мрамор;
- Когда лак высохнет, сверху нанесите закрепитель.
Можно использовать другие оттенки, например красный, бордо, и у вас получится мраморный маникюр.
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