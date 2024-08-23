Как сделать мраморный маникюр с помощью обычного ацетона

Маникюр – настоящая изюминка и украшение вашего образа. Та деталь, которая может передавать ваше настроение.

Фешнблогер nailsbypaular поделилась со своими подписчиками интересным наблюдением. Если смешать чуть-чуть ацетона с гель-лаком, вы буквально получите чернила для рисования на ногтях.

Что понадобится:

Гель-лак (несколько цветов);

Тоненькая кисточка;

Что делать:

Нанесите на ноготь основной цвет;

Затем, на обычную бумажку, поставьте точечки гель-лака разных оттенков;

Добавьте к ним каплю ацетона и размешайте. Можете даже немного соединить цвета между собой;

С помощью кисточки которой вы смешивали цвета, начните наносить гель-лак в произвольной форме на ноготь;

У вас должен получаться мраморный узор.

Советы:

100% раствор ацетона работает лучше, чем обычная жидкость для снятия лака, но у нее все равно есть подобный эффект;

По желанию можно добавить немного глитера или фольги, так ваш маникюр станет более интересным.

Маленькая капля ацетона может творить настоящие чудеса на ваших ногтях.

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