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Как сделать мраморный маникюр с помощью обычного ацетона

Как сделать мраморный маникюр с помощью обычного ацетона

Как сделать мраморный маникюр с помощью обычного ацетона. / Фото: Credits

Маникюр – настоящая изюминка и украшение вашего образа. Та деталь, которая может передавать ваше настроение.

Фешнблогер nailsbypaular поделилась со своими подписчиками интересным наблюдением. Если смешать чуть-чуть ацетона с гель-лаком, вы буквально получите чернила для рисования на ногтях.

Что понадобится:

  • Гель-лак (несколько цветов);
  • Тоненькая кисточка;

Что делать:

  • Нанесите на ноготь основной цвет;
  • Затем, на обычную бумажку, поставьте точечки гель-лака разных оттенков;
  • Добавьте к ним каплю ацетона и размешайте. Можете даже немного соединить цвета между собой;
  • С помощью кисточки которой вы смешивали цвета, начните наносить гель-лак в произвольной форме на ноготь;
  • У вас должен получаться мраморный узор.

Советы:

  • 100% раствор ацетона работает лучше, чем обычная жидкость для снятия лака, но у нее все равно есть подобный эффект;
  • По желанию можно добавить немного глитера или фольги, так ваш маникюр станет более интересным.

Маленькая капля ацетона может творить настоящие чудеса на ваших ногтях.

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