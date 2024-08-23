Как сделать мраморный маникюр с помощью обычного ацетона

Маникюр – настоящая изюминка и украшение вашего образа. Та деталь, которая может передавать ваше настроение.
Фешнблогер nailsbypaular поделилась со своими подписчиками интересным наблюдением. Если смешать чуть-чуть ацетона с гель-лаком, вы буквально получите чернила для рисования на ногтях.
Что понадобится:
- Гель-лак (несколько цветов);
- Тоненькая кисточка;
Что делать:
- Нанесите на ноготь основной цвет;
- Затем, на обычную бумажку, поставьте точечки гель-лака разных оттенков;
- Добавьте к ним каплю ацетона и размешайте. Можете даже немного соединить цвета между собой;
- С помощью кисточки которой вы смешивали цвета, начните наносить гель-лак в произвольной форме на ноготь;
- У вас должен получаться мраморный узор.
Советы:
- 100% раствор ацетона работает лучше, чем обычная жидкость для снятия лака, но у нее все равно есть подобный эффект;
- По желанию можно добавить немного глитера или фольги, так ваш маникюр станет более интересным.
Маленькая капля ацетона может творить настоящие чудеса на ваших ногтях.
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