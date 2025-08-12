Как сделать мягкий глянцевый блонд: секреты цвета Линдси Логан

Линдсей Логан / © Associated Press

Этот новый образ стал настоящей визитной карточкой Линдси Логан и доказывает, что блонд — это всегда удачный выбор, об этом рассказало издание Real Simple.

Представьте себе золотистый блонд с теплыми медовыми и оттенками шампань, без холодных седых тонов, без чрезмерной яркости платины. Этот цвет словно наполнен мягким светом, который проходит сквозь легкую льняную ткань. И это не просто блеск — это настоящее сияние здоровых, ухоженных волос.

Такой блонд подчеркивает любой тип кожи, делает ее более теплой и сияющей, а глаза — ярче. Волосы выглядят гуще, здоровее и придают образу уверенности и утонченности даже в повседневных образах. Этот стиль — будто ностальгия по золотым временам голливудских блондинок начала 2000-х, но с современным видом.

Почему стоит выбрать именно этот цвет

Универсальность — мягкий глянцевый блонд подходит многим типам внешности.

Естественность — цвет выглядит максимально натурально, без резких переходов.

Стиль и элегантность — он добавляет шарма, делает образ изысканным и модным.

Здоровый вид волос — благодаря особому способу окрашивания волосы выглядят более густыми и ухоженными.

Как получить мягкий глянцевый блонд

Этот оттенок невозможно получить просто за один визит в салон, особенно если вы переходите с более темного или рыжего цвета волос. Вот основные шаги:

Консультация с профессионалом. Профессиональный колорист разработает индивидуальный план, учитывающий состояние ваших волос и желаемый результат. Многоступенчатое осветление Во избежание повреждений, осветление проводится поэтапно, это позволяет сохранить здоровье волос. Многослойное окрашивание. Мастер создает натуральный эффект с помощью сочетания фольгированных прядей (хайлайтов), техники балаяж и затемнения корней. Тонирование. Подбирается особая формула, чтобы получить идеальный теплый золотистый оттенок, без желтизны или перламутровой холодности. Глянцевая обработка. Специальное глянцевое покрытие фиксирует цвет, придает ему сияние и защищает от внешних воздействий.

Уход за мягким глянцевым блондом

Чтобы сохранить красоту и сияние нового цвета, важно правильно ухаживать за волосами:

Используйте шампуни и кондиционеры без сульфатов, специально разработанные для окрашенных волос.

Регулярно делайте глянцевые или тонировочные процедуры в домашних условиях или в салоне, это помогает поддерживать насыщенность оттенка.

Защищайте волосы от воздействия горячих приборов, таких как плойка или фен, а также от солнца, ведь ультрафиолет высушивает и разрушает краску.

Увлажняйте волосы масками и маслами, чтобы избежать ломкости и потери блеска.

Если вы хотите освежить свой образ, добавить тепла и сияния, этот оттенок — идеальный выбор. Он подчеркивает естественную красоту, дарит уверенность и делает волосы здоровыми и ухоженными на вид.

Линдси Логан доказала, что глянцевый блонд — это не просто цвет, а целая философия стиля и ухода, которую может примерить на себя каждая женщина.