Как сделать нежный маникюр с глитером

Предлагаем вам сделать нежный и женственный маникюр на все случаи жизни.

Фешнблогер Renata Stolarska на своей странице показала, как самостоятельно сделать нежный и блестящий маникюр за несколько минут.

Вам понадобится:

2 цвета лака (близкие друг к другу цвета);

Прозрачный лак;

Глитер;

Широкая, плоская кисточка;

Закрепитель.

Что делать:

Зрительно, вертикально разделите ноготь пополам. Одну его часть покройте одним цветом, вторую часть – другим цветом;

Не дожидаясь, когда лак подсохнет, с помощью кисточки, на линии стыка, немного соедините между собой цвета (см. видео);

Когда лак подсохнет, нанесите на ноготь прозрачную лак и не дожидаясь, когда он высохнет, с помощью кисточки, в произвольном порядке, нанесите на ноготь глитер;

Когда все высохло, нанесите на ноготь закрепитель.

Готово!

Глитер можно наносить не на все ногти, а выборочно, если вы считаете, что может получиться слишком наляписто.

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