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Как сделать нежный маникюр с глитером

Как сделать нежный маникюр с глитером

Нежный маникюр с глитером / Фото: Credits

Предлагаем вам сделать нежный и женственный маникюр на все случаи жизни.

Фешнблогер Renata Stolarska на своей странице показала, как самостоятельно сделать нежный и блестящий маникюр за несколько минут.

Вам понадобится:

  • 2 цвета лака (близкие друг к другу цвета);
  • Прозрачный лак;
  • Глитер;
  • Широкая, плоская кисточка;
  • Закрепитель.

Что делать:

  • Зрительно, вертикально разделите ноготь пополам. Одну его часть покройте одним цветом, вторую часть – другим цветом;
  • Не дожидаясь, когда лак подсохнет, с помощью кисточки, на линии стыка, немного соедините между собой цвета (см. видео);
  • Когда лак подсохнет, нанесите на ноготь прозрачную лак и не дожидаясь, когда он высохнет, с помощью кисточки, в произвольном порядке, нанесите на ноготь глитер;
  • Когда все высохло, нанесите на ноготь закрепитель.

Готово!

Глитер можно наносить не на все ногти, а выборочно, если вы считаете, что может получиться слишком наляписто.

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