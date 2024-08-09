Как сделать нежный маникюр с глитером

Предлагаем вам сделать нежный и женственный маникюр на все случаи жизни.
Фешнблогер Renata Stolarska на своей странице показала, как самостоятельно сделать нежный и блестящий маникюр за несколько минут.
Вам понадобится:
- 2 цвета лака (близкие друг к другу цвета);
- Прозрачный лак;
- Глитер;
- Широкая, плоская кисточка;
- Закрепитель.
Что делать:
- Зрительно, вертикально разделите ноготь пополам. Одну его часть покройте одним цветом, вторую часть – другим цветом;
- Не дожидаясь, когда лак подсохнет, с помощью кисточки, на линии стыка, немного соедините между собой цвета (см. видео);
- Когда лак подсохнет, нанесите на ноготь прозрачную лак и не дожидаясь, когда он высохнет, с помощью кисточки, в произвольном порядке, нанесите на ноготь глитер;
- Когда все высохло, нанесите на ноготь закрепитель.
Готово!
Глитер можно наносить не на все ногти, а выборочно, если вы считаете, что может получиться слишком наляписто.
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