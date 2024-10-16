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Как сделать объемную прическу на длинные волосы

Как сделать объемную прическу на длинные волосы

Как сделать объемную прическу на длинные волосы / Фото: Credits

Если вам не удается заплести французскую косу, не переживайте, ведь есть простой и элегантный способ создать привлекательную прическу на длинные волосы.

Блогер Chasity Miller поделилась великолепной техникой, которая не требует больших усилий. Все, что вам понадобится – маленькие резинки.

Что делать:

  • Хорошо расчешите волосы;
  • Соберите часть волос на макушке и завяжите их в хвостик. Используйте маленькую резинку, чтобы зафиксировать его;
  • Под первым хвостом сделайте еще один и зафиксируйте его маленькой резинкой;
  • Прядь первого хвоста разделите пополам;
  • Возьмите две пряди и пустите по обе стороны второго хвоста;
  • Под вторым хвостом сделайте еще один, зафиксировав пряди первой;
  • Разделите второй хвост пополам и сделайте все то же, что и с первым. Продолжайте создавать хвостики, пока не дойдете до конца волос.
  • Когда вы дойдете до конца, зафиксируйте последний хвостик резинкой.

Советы:

  1. Если у вас непослушные волосы, попробуйте использовать спрей для фиксации или мусс, чтобы добавить текстуры.
@chasitymiller Dragon braid tutorial! Я не смотрю, если и смотреть этот правый lol, але его хороший, приятный треск! Дорогие альтернативы, если вы не знаете, как это в francouzsky and/or dutch braids! My hair is so thick и wasnt sure it would work honestly, but it was fun to try! # 사랑 스럽다 #thickhair #thickhairstyles #thickhairproblems

Прическа выглядит объемно и стильно, а маленькие резинки придают аккуратность. Создание красивой прически на длинные и объемные волосы не обязательно должно быть сложным процессом.

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