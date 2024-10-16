Как сделать объемную прическу на длинные волосы

Если вам не удается заплести французскую косу, не переживайте, ведь есть простой и элегантный способ создать привлекательную прическу на длинные волосы.
Блогер Chasity Miller поделилась великолепной техникой, которая не требует больших усилий. Все, что вам понадобится – маленькие резинки.
Что делать:
- Хорошо расчешите волосы;
- Соберите часть волос на макушке и завяжите их в хвостик. Используйте маленькую резинку, чтобы зафиксировать его;
- Под первым хвостом сделайте еще один и зафиксируйте его маленькой резинкой;
- Прядь первого хвоста разделите пополам;
- Возьмите две пряди и пустите по обе стороны второго хвоста;
- Под вторым хвостом сделайте еще один, зафиксировав пряди первой;
- Разделите второй хвост пополам и сделайте все то же, что и с первым. Продолжайте создавать хвостики, пока не дойдете до конца волос.
- Когда вы дойдете до конца, зафиксируйте последний хвостик резинкой.
Советы:
- Если у вас непослушные волосы, попробуйте использовать спрей для фиксации или мусс, чтобы добавить текстуры.
@chasitymiller Dragon braid tutorial! Я не смотрю, если и смотреть этот правый lol, але его хороший, приятный треск! Дорогие альтернативы, если вы не знаете, как это в francouzsky and/or dutch braids! My hair is so thick и wasnt sure it would work honestly, but it was fun to try! # 사랑 스럽다 #thickhair #thickhairstyles #thickhairproblems
Прическа выглядит объемно и стильно, а маленькие резинки придают аккуратность. Создание красивой прически на длинные и объемные волосы не обязательно должно быть сложным процессом.
Читайте также:
- Как сделать красивую и удобную прическу для занятий в тренажерном зале
- Ирисовый оттенок для темных волос: стилист назвал самый модный цвет сезона
- Блонд оттенка шампань — освещение с 2000-х, которое снова актуально в этом сезоне