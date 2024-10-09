Как сделать объемную прическу с крабиком: рассказывает фэшн-блогер

Эта простая, но стильная прическа с крабиком идеально подходит тем, кто хочет выглядеть эффектно, не тратя много времени на укладку.
На странице torielynnbliss поделились простым, но эффектным способом создания красивой и объемной прически с помощью обыкновенного крабика
Что делать:
- Расчешите волосы и сделайте "Мальвинку", но не вытягивайте хвост до конца;
- Распущенные волосы подберите в хвост, но также не вытягивайте их до конца;
- Закрепите крабик под нижним хвостиком и немного распушите волосы.
Впереди можете достать несколько прядей для создания беззаботного образа.
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