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Как сделать объемную прическу с крабиком: рассказывает фэшн-блогер

Как сделать объемную прическу с крабиком: рассказывает фэшн-блогер

Прическа с крабиком / Фото: Credits

Эта простая, но стильная прическа с крабиком идеально подходит тем, кто хочет выглядеть эффектно, не тратя много времени на укладку.

На странице torielynnbliss поделились простым, но эффектным способом создания красивой и объемной прически с помощью обыкновенного крабика

Что делать:

  • Расчешите волосы и сделайте "Мальвинку", но не вытягивайте хвост до конца;
  • Распущенные волосы подберите в хвост, но также не вытягивайте их до конца;
  • Закрепите крабик под нижним хвостиком и немного распушите волосы.

Впереди можете достать несколько прядей для создания беззаботного образа.

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