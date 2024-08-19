Как сделать объемную высокую "Мальвинку" за пару минут

С помощью двух резинок вы сделаете красивую прическу, как с обложки модного журнала.
Фешнблогер Alina Khafizova показала своим подписчикам как просто и быстро сделать элегантную прическу на длинные волосы. Все, что вам понадобится, это 2 резинки.
Что делать:
- Возьмите волосы на макушке, будто делаете "Мальвинку" и закрепите их резинкой;
- Оттяните немного резинку, разделите волосы пополам и через низ проденьте резинку между прядями волос (см. видео);
- Подберите все волосы у лица и сзади сделайте хвостик, снизу, под первым и так же разделите волосы пополам и через низ проденьте резинку между прядями волос;
- Подтяните две резинки.
Прическа готова.
Она будет прекрасно смотреться на длинных волосах, также ее можно попробовать сделать на волосы средней длины, однако лучше использовать более тонкие резинки.
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