Как сделать объемную высокую "Мальвинку" за пару минут

С помощью двух резинок вы сделаете красивую прическу, как с обложки модного журнала.

Фешнблогер Alina Khafizova показала своим подписчикам как просто и быстро сделать элегантную прическу на длинные волосы. Все, что вам понадобится, это 2 резинки.

Что делать:

Возьмите волосы на макушке, будто делаете "Мальвинку" и закрепите их резинкой;

Оттяните немного резинку, разделите волосы пополам и через низ проденьте резинку между прядями волос (см. видео);

Подберите все волосы у лица и сзади сделайте хвостик, снизу, под первым и так же разделите волосы пополам и через низ проденьте резинку между прядями волос;

Подтяните две резинки.

Прическа готова.

Она будет прекрасно смотреться на длинных волосах, также ее можно попробовать сделать на волосы средней длины, однако лучше использовать более тонкие резинки.

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