Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сделать объемный плетеный пучок

Как сделать объемный плетеный пучок

Как сделать объемный плетеный пучок / Фото: Credits

Эта стильная прическа идеально подойдет на все случаи жизни, от рабочих встреч до романтического ужина.

Фешнблогер poppy_hairstyles показала, как сделать интересную и креативную прическу, которая станет настоящим украшением вашего образа.

Что делать:

  • Расчешите волосы и сделайте пробор посередине;
  • Начиная со лба и до середины макушки заплатите колосок, а затем продолжите плести обычную косу;
  • Соедините эти две косы сзади с помощью маленькой резинки;
  • Распущенные волосы разделите пополам и зафиксируйте в хвостиках;
  • Каждый хвост заплетите в косу и зафиксируйте на концах резинками;
  • Возьмите кончик косы и проденьте в верхнюю резинку, чтобы у вас получилась "бублик"
  • Проденьте одни "бублик" в другой и зафиксируйте прическу шпильками.

Эта интересная прическа станет отличным дополнением к вашему стилю, подчеркнет вашу индивидуальность и вкус. Кроме того, не бойтесь экспериментировать с цветами и аксессуарами, украсив ее и сделав уникальной.

Читайте также:

Из блонда в зеленый! Как вода в бассейне изменила цвет волос?

Из блонда в зеленый! Как вода в бассейне изменила цвет волос?

Похожие темы:

Следующая публикация