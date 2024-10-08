Как сделать объемный плетеный пучок

Эта стильная прическа идеально подойдет на все случаи жизни, от рабочих встреч до романтического ужина.
Фешнблогер poppy_hairstyles показала, как сделать интересную и креативную прическу, которая станет настоящим украшением вашего образа.
Что делать:
- Расчешите волосы и сделайте пробор посередине;
- Начиная со лба и до середины макушки заплатите колосок, а затем продолжите плести обычную косу;
- Соедините эти две косы сзади с помощью маленькой резинки;
- Распущенные волосы разделите пополам и зафиксируйте в хвостиках;
- Каждый хвост заплетите в косу и зафиксируйте на концах резинками;
- Возьмите кончик косы и проденьте в верхнюю резинку, чтобы у вас получилась "бублик"
- Проденьте одни "бублик" в другой и зафиксируйте прическу шпильками.
Эта интересная прическа станет отличным дополнением к вашему стилю, подчеркнет вашу индивидуальность и вкус. Кроме того, не бойтесь экспериментировать с цветами и аксессуарами, украсив ее и сделав уникальной.
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