Как сделать объемный пучок с помощью крабика

Попробуйте сделать эту довольно простую в исполнении объемную прическу, которая подчеркнет вашу женственность.

На странице hair_is_fun_ показали, как с помощью крабика сделать красивую прическу, которая станет настоящим украшением вашего образа. Ее объем будет зависеть от размера крабика.

Что понадобится:

Резинка;

Крабик;

Заколки.

Что делать:

Сделайте невысокий хвост и немного стяните резинку;

Далее горизонтально разделите волосы пополам;

Через правую сторону проденьте хвост на левую сторону (см. видео);

Закрепите хвост и резинку крабиком;

Хвостик через верх словно накрутите на крабик и с другой стороны зафиксируйте им;

Возьмите волосы сверху крабика и опустите их вниз. Они должны "раскрыться" как веер и полностью спрятать крабик;

Снизу зафиксируйте волосы шпильками;

Чтобы укладка продержалась весь день, закрепите прическу шпильками и используйте фиксатор для волос.

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