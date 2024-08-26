Как сделать объемный пучок с помощью крабика

Попробуйте сделать эту довольно простую в исполнении объемную прическу, которая подчеркнет вашу женственность.
На странице hair_is_fun_ показали, как с помощью крабика сделать красивую прическу, которая станет настоящим украшением вашего образа. Ее объем будет зависеть от размера крабика.
Что понадобится:
- Резинка;
- Крабик;
- Заколки.
Что делать:
- Сделайте невысокий хвост и немного стяните резинку;
- Далее горизонтально разделите волосы пополам;
- Через правую сторону проденьте хвост на левую сторону (см. видео);
- Закрепите хвост и резинку крабиком;
- Хвостик через верх словно накрутите на крабик и с другой стороны зафиксируйте им;
- Возьмите волосы сверху крабика и опустите их вниз. Они должны "раскрыться" как веер и полностью спрятать крабик;
- Снизу зафиксируйте волосы шпильками;
Чтобы укладка продержалась весь день, закрепите прическу шпильками и используйте фиксатор для волос.
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