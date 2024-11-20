Как сделать объемный пучок с помощью узлов и двух резинок

Объемный и одновременно изящный пучок — мечта каждой женщины, которая хочет выглядеть стильно за минимум времени.

На странице __mccall поделились секретом создания фантастической прически, которая не только придаст образу шарм, но и подойдет для любого случая – от деловых встреч до романтических прогулок.

Этот пучок идеально подойдет обладательницам длинных или средней длины волос. Главное – не только стиль, но и простота, ведь прическу можно сделать всего за минуту.

Что делать

Расчешите волосы, соберите высокий хвост и зафиксируйте его резинкой. После того, как хвост зафиксирован, разделите его на две пряди. Каждую из двух прядей сверните в плотный спиральный жгут. Это поможет сделать пучок объемным и аккуратным, а также облегчит процесс завязывания узлов. Начните завязывать узлы с этих двух скрученных прядей. Завяжите первый узел, затем завяжите следующий, формируя хорошую форму пучка. Завязывайте узлы последовательно, но не один на один. Благодаря этому вы получите симпатичный, естественный пучок, который будет выглядеть непринужденно и стильно.

Советы:

Перед созданием прически можно нанести немного текстурного спрея или пудры для волос, чтобы пряди не скользили при завязывании узлов.

Для более объемного образа немного распушите узлы после завершения прически.

Объемный пучок из узлов — не просто прическа, а настоящее искусство, которое по силам каждой.

Недавно мы писали о том, как быстро сделать объемный пучок на длинные волосы.

Читайте также: