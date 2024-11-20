Как сделать объемный пучок с помощью узлов и двух резинок

Объемный и одновременно изящный пучок — мечта каждой женщины, которая хочет выглядеть стильно за минимум времени.
На странице __mccall поделились секретом создания фантастической прически, которая не только придаст образу шарм, но и подойдет для любого случая – от деловых встреч до романтических прогулок.
Этот пучок идеально подойдет обладательницам длинных или средней длины волос. Главное – не только стиль, но и простота, ведь прическу можно сделать всего за минуту.
Что делать
- Расчешите волосы, соберите высокий хвост и зафиксируйте его резинкой.
- После того, как хвост зафиксирован, разделите его на две пряди.
- Каждую из двух прядей сверните в плотный спиральный жгут. Это поможет сделать пучок объемным и аккуратным, а также облегчит процесс завязывания узлов.
- Начните завязывать узлы с этих двух скрученных прядей. Завяжите первый узел, затем завяжите следующий, формируя хорошую форму пучка.
- Завязывайте узлы последовательно, но не один на один. Благодаря этому вы получите симпатичный, естественный пучок, который будет выглядеть непринужденно и стильно.
Советы:
- Перед созданием прически можно нанести немного текстурного спрея или пудры для волос, чтобы пряди не скользили при завязывании узлов.
- Для более объемного образа немного распушите узлы после завершения прически.
Объемный пучок из узлов — не просто прическа, а настоящее искусство, которое по силам каждой.
Недавно мы писали о том, как быстро сделать объемный пучок на длинные волосы.
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