Как сделать оригинальную прическу вместо традиционной косы: секреты от фэшнблогера

Существует много способов заплести обычную, на первый взгляд, косу, предлагаем вам оригинальный и игривый вариант от фэшнблогера

На своей странице Instagram фешнблогер Audrey Anne Jean показывает, как сделать простые и оригинальные прически, с минимумом усилий и времени. На этот раз она показала интересный вариант, напоминающий косу. Вам понадобится всего несколько маленьких резинок.

Что делать:

Подберите волосы на макушке и сделайте хвостик. Не подбирайте все волосы с лица;

Уберите хвостик вверх, чтобы он вам не мешал, и под ним сделайте еще один, убрав немного прядей от лица;

Теперь возьмите первый хвостик, разделите на две части и зафиксируйте резинкой под вторым. Он должен быть между двумя прядями первого хвоста (как на видео);

Второй хвост уберите, чтобы он вам не мешал;

Далее, снова повторите свои действия: подберите пряди от лица и сделайте четвертый хвост, захватив резинкой вместе с третьим;

Опустите второй и разделите его пополам, завязав пряди под четвертым, чтобы он был между ними;

Все это нужно повторять, пока не соберете все волосы.

У вас должно получиться что-то похожее на косу с хвостом. По желанию можете ее доплести или оставить так. Если у вас короткие волосы, можно сделать пучок.

Такая прическа идеально подойдет на лето, когда жарко и хочется убрать волосы, оставшись стильной и красивой.

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