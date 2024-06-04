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Как сделать оригинальную прическу вместо традиционной косы: секреты от фэшнблогера

Как сделать оригинальную прическу вместо традиционной косы: секреты от фэшнблогера

Как сделать оригинальную прическу / Фото: Credits

Существует много способов заплести обычную, на первый взгляд, косу, предлагаем вам оригинальный и игривый вариант от фэшнблогера

На своей странице Instagram фешнблогер Audrey Anne Jean показывает, как сделать простые и оригинальные прически, с минимумом усилий и времени. На этот раз она показала интересный вариант, напоминающий косу. Вам понадобится всего несколько маленьких резинок.

Что делать:

  • Подберите волосы на макушке и сделайте хвостик. Не подбирайте все волосы с лица;
  • Уберите хвостик вверх, чтобы он вам не мешал, и под ним сделайте еще один, убрав немного прядей от лица;
  • Теперь возьмите первый хвостик, разделите на две части и зафиксируйте резинкой под вторым. Он должен быть между двумя прядями первого хвоста (как на видео);
  • Второй хвост уберите, чтобы он вам не мешал;
  • Далее, снова повторите свои действия: подберите пряди от лица и сделайте четвертый хвост, захватив резинкой вместе с третьим;
  • Опустите второй и разделите его пополам, завязав пряди под четвертым, чтобы он был между ними;
  • Все это нужно повторять, пока не соберете все волосы.
  • У вас должно получиться что-то похожее на косу с хвостом. По желанию можете ее доплести или оставить так. Если у вас короткие волосы, можно сделать пучок.

Такая прическа идеально подойдет на лето, когда жарко и хочется убрать волосы, оставшись стильной и красивой.

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