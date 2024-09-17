Как сделать прическу, как у главной героини сериала "Сплетница" Серены ван дер Вудсен

У главной героини сериала "Сплетница", которую сыграла известная Блейк Лайвли, всегда был необычайно элегантный вкус и внешний вид.
Фешнблогер bayleigh barnes показала, как повторить популярную прическу Серены ван дер Вудсен, которая, кроме того, чрезвычайно подходила Блейк Лайвли, всего за пару минут.
Что понадобится:
- Резинки
Что делать:
- Оставьте небольшие пряди у лица. Если у вас ровные волосы, их лучше немного завить;
- Возьмите еще прядь от макушки и заплетите косу. С другой стороны сделайте так же;
- Волосы зафиксируйте в невысокий хвост;
- Возьмите две косы и завяжите их в узел сверху хвоста;
- Хвостиками кос окутайте резинку и с помощью маленькой резинки зафиксируйте под хвостом.
Эта чудесная прическа создаст элегантный и игривый образ своей обладательницы.
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