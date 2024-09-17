Как сделать прическу, как у главной героини сериала "Сплетница" Серены ван дер Вудсен

У главной героини сериала "Сплетница", которую сыграла известная Блейк Лайвли, всегда был необычайно элегантный вкус и внешний вид.

Фешнблогер bayleigh barnes показала, как повторить популярную прическу Серены ван дер Вудсен, которая, кроме того, чрезвычайно подходила Блейк Лайвли, всего за пару минут.

Что понадобится:

Резинки

Что делать:

Оставьте небольшие пряди у лица. Если у вас ровные волосы, их лучше немного завить;

Возьмите еще прядь от макушки и заплетите косу. С другой стороны сделайте так же;

Волосы зафиксируйте в невысокий хвост;

Возьмите две косы и завяжите их в узел сверху хвоста;

Хвостиками кос окутайте резинку и с помощью маленькой резинки зафиксируйте под хвостом.

Эта чудесная прическа создаст элегантный и игривый образ своей обладательницы.

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