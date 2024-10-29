Как сделать простой и страшно интересный макияж на Хэллоуин

Геловин – время перевоплощений и экспериментов. Именно в этот день можно выпустить своих внутренних демонов, попробовать смелые образы и создать удивительный макияж.
Для того, чтобы выглядеть непревзойденно, совсем не обязательно обращаться к профессиональным визажистам. Популярными образами на Геловине всегда остаются разнообразные жуткие персонажи. Может быть, у вас есть свой любимый или вам хочется создать что-то совершенно новое, вот несколько простых и стильных образов.
Макияж "Улыбка клоуна"
Улыбка клоуна — один из самых узнаваемых и одновременно страшных образов на Хэллоуин.
Что понадобится:
- Черный карандаш
- Красная помада
- Зубочистка или тонкая палочка
- Кисточка для растушевки
Что делать:
- Черным карандашом обведите контур губ, что придаст им визуально большего размера и острой формы в уголках.
- Добавьте темный оттенок в уголки губ, чтобы создать драматический эффект.
- Середину губ накрасьте красной помадой, с помощью кисточки создайте омбре-эффект и плавный переход цветов.
- Покрасьте конец зубочистки в черный цвет и проведите от уголков губ линию к ушам. Это создаст зловещую улыбку клоуна.
- Растушуйте уголки черным цветом, чтобы улыбка выглядела еще более широкой и устрашающей.
Советы:
- Если вы хотите добавить больше драмы, используйте белую краску для лица как основу, чтобы придать образу жуткий, бледно-смертельный вид.
@emmafarrellmakeup Watch till the end to say how I go from ombré to klaun lips❤️ • PRODUCTS @Hildun black kohl pencil (as lipliner ) creativemakeup #halloween #halloweenmakeup #easyhalloweenmakeup #ombrelips #clown #clownmakeup #makeuphacks #makeuphack #halloween2024 ♬ Tear You Apart — She Wants Revenge
Макияж "Царапины вурдалаки"
Этот макияж создает впечатление свежих царапин, оставленных острыми когтями. Он отлично подходит для образа оборотня, дикого зверя или даже жертвы атаки.
Что понадобится:
- Красная помада
- Красный карандаш
- Кисточки разной толщины
- Ненастоящая кровь или красная краска
- Щеточка для бровей
Что делать:
- С помощью красной помады нарисуйте три параллельные линии на щеке или на любом другом участке тела, где хотите сделать царапины.
- Добавьте красным карандашом для губ интенсивности цвета и создайте эффект свежести.
- Растушуйте контуры, чтобы придать царапинам больший объем и правдоподобие.
- С помощью щеточки для бровей добавьте немного искусственной крови, чтобы царапины выглядели реалистично и свежо.
Советы:
- Добавьте образу акценты в виде затемненных тенями глаз, чтобы усилить эффект.
@_byandra_ Хорошо, чтобы приятно рассказать о Хэллоуине #Halloween #Halloween2024 #halloweenmakeup #sfx #halloweenlook #easyhalloweenmakeup ♬ DARKSIDE — Неони
Макияж "Вампир"
Образ вампира никогда не выходит из моды на Хэллоуин. Легкая бледность, драматические губы и красные линзы создают настоящую атмосферу мистики и опасности.
Что понадобится:
- Черный карандаш
- Красная помада
- Черные и красные тени
- Кисточка и спонж для растушевки
- Красные контактные линзы
- Тушь
Что делать:
- Обведите губы черным карандашом, сделайте углы более темными для большего эффекта.
- Нанесите красную помаду на центр губ и растушуйте кисточкой для омбре-эффекта.
- Для глаз используйте красные и черные тени, создайте теневой эффект вокруг глаз. Это придаст глазам истощенный, но устрашающий вид.
- Используйте спонж, чтобы плавно растушевать тени.
- Красные линзы придадут глазам гипнотический и устрашающий вид, а тушь подчеркнет ресницы, сделав взгляд гипнотическим.
Советы:
- Если вам непривычно надевать линзы, попробуйте сделать это перед началом макияжа во избежание раздражения.
@sydneypurl Vampire eyes Using: @BEAUTY BAY Matte Brights palette @nyxcosmetics_ru Epic Wear eyeliner @spectrumcollections Nightmare Before Christmas brushes @lens.me e
Макияж "Леди Паук"
Этот образ совмещает женственность и мистичность. Пауки на коже и паутина у глаз создают загадочный и стильный образ.
Что понадобится:
- Вырезанные из бумаги фигурки пауков или трафареты
- Серые и черные тени
- Подводка для глаз
- Черный карандаш
- Кисточка и зубочистка для деталей
Что делать:
- Приложите трафарет паука к коже, где хотите создать рисунок.
- С помощью теней и кисточки обведите контуры паука, создавая тень.
- Добавьте пауков на разных участках лица и шеи.
- Подводкой нарисуйте паутину у одного из глаз.
- Для губ используйте черный карандаш и серые тени в центре для создания готического эффекта.
@emmafarrellmakeup How satisfying I can't find the name of the girl Я был inspired by, if anyone knows please let me know so I can credit her! • PRODUCTS @maccosmetics studio fix foundation @rimmellondon multi tasker concealer @Sculptedbyaimee liquid lights bronzer @SOSU Cosmetics liquid blush AY Smokey palette • #makeup #mua #makeupartist #spider #spidermakeup #spiders #halloween #halloweenmakeup #easyhalloweenmakeup #makeuphack #makeuphacks #halloween2024 #halloweeninspo ♬ Monster Mash — Bobby "Boris"
Советы для безупречного макияжа на Хэллоуин
- Увлажнение и база под макияж обеспечат стойкость образа.
- Попробуйте создать образ раньше праздника, чтобы понять, удастся ли достичь желаемого результата.
- Не все косметические средства подходят для нанесения на кожу дольше нескольких часов, поэтому выбирайте безопасные для кожи варианты.
- Хэллоуин – это праздник творчества и игры, поэтому не бойтесь экспериментировать с новыми образами и стилями.
Хэллоуин – это время перевоплощений и смелых решений. Выберите образ, который вам нравится, добавьте несколько акцентов и вы сможете сверкать на праздничной вечеринке, пугая и восхищая всех вокруг.
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