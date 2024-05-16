Как сделать самодельные наклейки на ногти: интересный лайфхак

Если очень захотелось интересный маникюр, а нужных наклеек или трафареток нет под рукой, можете сделать их сами.
Максимально просто и быстро можно украсить скучный однотонный маникюр оригинальным рисунком собственного производства.
В своем видео в Instagram блогер Elina Mayve показала интересный способ, как сделать рисунок на ногтях без усилий и художественного образования. Она нарисовала милое сердечко, которое очень оригинальный смотрится на ногтях.
Что вам понадобится:
- Бумага для запекания;
- Лак (цвет выбираете сами);
- Шпилька (можно заменить на иголку);
- Пинцет.
Как сделать:
- С помощью шпильки нанесите на бумагу желаемый рисунок (у автора видео – это сердечки);
- Высушите его;
- С помощью пинцета отделите картинку от бумаги;
- Перенесите рисунок на ноготь;
- Закрепите прозрачным лаком.
Вместо сердечек можно сделать звездочки, луну, все, что вам удастся нарисовать и использовать желаемый цвет.
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