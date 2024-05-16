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Как сделать самодельные наклейки на ногти: интересный лайфхак

Как сделать самодельные наклейки на ногти: интересный лайфхак

Фото: Credits

Если очень захотелось интересный маникюр, а нужных наклеек или трафареток нет под рукой, можете сделать их сами.

Максимально просто и быстро можно украсить скучный однотонный маникюр оригинальным рисунком собственного производства.

В своем видео в Instagram блогер Elina Mayve показала интересный способ, как сделать рисунок на ногтях без усилий и художественного образования. Она нарисовала милое сердечко, которое очень оригинальный смотрится на ногтях.

Что вам понадобится:

  • Бумага для запекания;
  • Лак (цвет выбираете сами);
  • Шпилька (можно заменить на иголку);
  • Пинцет.

Как сделать:

  • С помощью шпильки нанесите на бумагу желаемый рисунок (у автора видео – это сердечки);
  • Высушите его;
  • С помощью пинцета отделите картинку от бумаги;
  • Перенесите рисунок на ноготь;
  • Закрепите прозрачным лаком.

Вместо сердечек можно сделать звездочки, луну, все, что вам удастся нарисовать и использовать желаемый цвет.

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