Как сделать "Smokey eyes", если вам 40+: советы визажиста

«Smokey eyes» можно делать в любом возрасте, об этом рассказал автор страницы mister.makeupartist, важно знать несколько хитростей, чтобы взгляд оставался современным, свежим и утонченным. Советы профессионального визажиста помогут вам освоить этот вечерний макияж без лишнего риска «перегрузить» лицо.

Выбирайте правильную базу. Чтобы тени ложились ровно и не осыпались, начните с цвета, который не создает лишнего эффекта. Идеально подойдет приглушенный нюдовый оттенок. Он станет базой для всего макияжа и добавит глубины взгляду. Профессиональные инструменты — ваши союзники. Для идеальной растушевки под глазами используйте кисть-карандаш. Она небольшая и точная, поэтому легко прорабатывает нижнюю линию ресниц. Для верхней линии ресниц можно дополнительно использовать более широкую кисть, она поможет сделать легкую дымку и растушевать тени. Не тяните тени к бровям. Многие думают, что «smoky eyes» должен «идти к бровям». На самом деле это миф. Для современного и элегантного эффекта тени оставляйте ближе к линии ресниц. Это добавляет глубины взгляду и выглядит намного изящнее. Плавные переходы и растушевка. После нанесения темного оттенка используйте средний оттенок с мягкой кисточкой, чтобы сгладить любые переходы. Растушевка — ключ к профессиональному виду, никаких резких линий, только мягкая дымка. Работа с нижним веком. То же самое делаем и с нижней линией ресниц. Линия должна быть четкой, но мягкой. Для растушевки используйте переходный оттенок, чтобы объединить нижние тени с консилером. Глаза первые, кожа — потом. Многие профессиональные визажисты советуют сначала сделать макияж глаз и бровей, а уже потом наносить тональный крем и консилер. Так переходы выглядят более естественно, а для лица нужно меньше продукта. Лаконичность. Если макияж драматичный, кожа должна быть свежей и естественной. Мало тонального крема, немного румян и максимум натурального сияния. Это позволяет взгляду оставаться центром композиции.

Советы

Тушь или накладные ресницы — по желанию, но не обязательно.

Секрет современного эффекта — мягкая рука, правильные кисточки и минимум продуктов для кожи.

«Smokey eyes» после 40 лет — это про утонченность, а не драму ради драмы. С правильными техниками и практикой даже вечерний макияж станет вашим стильным аксессуаром, который подчеркивает глаза и делает взгляд привлекательным в любом возрасте.