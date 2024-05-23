Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сделать стильную и современную прическу: советы блоггера

Как сделать стильную и современную прическу: советы блоггера

Как сделать стильную и современную прическу / Фото: Credits

Такая прическа отлично подойдет на длинные волосы.

Сделать красивую и оригинальную прическу почти настоящее искусство и очень хочется делать это быстро и дома.

На своей странице в TikTok блогер Tati опубликовала видео с интересным вариантом прически, который должен прийтись по вкусу современным модницам и стильным девушкам. Делать прическу достаточно просто, но, как пишут в комментариях под видео, нужно немного набить руку.

Как сделать:

  • Хорошо расчешите волосы и сделайте пробор посередине;
  • Возьмите прядки у лица с двух сторон, соедените их сзади, внизу под все волосами, закрепив маленькой резинкой, чтобы ее было почти незаметно;
  • Закрепите их лаком для волос;
  • Где-то с конца пробора, с макушки, снова возьмите две пряди и заплетите тоненькие косы на обе стороны;
  • Из распущенных волос сделайте обычную «Мальвинку»;
  • Закрепите резинку достаточно высоко, чтобы визуально она располагалась у кос.

Совет:

Косы можете украсить бисером, стразами или декоративными камнями.

@tatianakaer

Obssesed

♬ in this darkness x — maddie

Стильная прическа – это прекрасное дополнение вашего стиля, а иногда и его изюминка.

Кстати, недавно мы писали, " Как сделать интересную и игривую "Мальвинку": рассказала фэшнблогерка "

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация