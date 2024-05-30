Как сделать стильную прическу на каждый день: советы фэшн-блогера

Эта прическа создаст неповторимый женственный образ, который дополнит ваш стиль прелестной леди.
Хвосты и распущенные волосы не всегда удобны и практичные прически, поэтому если вам хочется чего-то нового, романтического и не на три часа "колдовства" перед зеркалом, вам на помощь придет блогер Audrey, которая в своем видео наглядно показала, как сделать интересную прическу на разную длину волос. Нужно всего несколько минут, пара резинок и вы очаруете всех своим стилем.
Как сделать:
- Сделайте пробор посередине и хорошо расчешите волосы;
- Расческой отделите пряди у лица, причешите их, заведите под все волосы (можете их подобрать, чтобы было удобнее) и сделайте хвостик маленькой резинкой;
- Возьмите еще две прядки возле ушей, но не с самой макушки, с двух сторон и заплетите косы (как на видео);
- Закрепите их маленькими резинками;
- Поднимите косы вверх на макушку, сделав из них ободок для волос и зафиксируйте шпильками.
Прическа голова!
@audreyanne.j Save for inspo #hairstyle #summerhairstyle #hairtutorial #hair #easyhairstyle ♬ The Kid LAROI _ Girls — LAROI-REPLAYING
Красиво, быстро, легко и удобно – синонимы этой прически, которая будет держаться целый день и не вызовет дискомфорта.
Недавно мы писали о том, "как сделать стильный пучок".
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