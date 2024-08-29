Как сделать стильную прическу с платком – трендовым аксессуаром этой осени

Если вам нужно собрать волосы, а резинки под рукой нет, пригодится модный аксессуар этого лета – платок.

На странице mary_solodun_hairstylist показали, как сделать элегантную прическу всего за несколько минут с помощью обычного платка. Она подойдет на длинные и средней длины волосы.

Что делать:

Расчешите волосы и возьмите одну прядь на макушке;

Завяжите на ней платок;

Возьмите две пряди с двух сторон чуть ниже макушки и закрепите их сзади узлом платка;

Узелок за узелком должен идти вниз. Собирайте пряди и каждую завязывайте;

Визуально ваша прическа должна напоминать косу, но из узлов и "вплетенным" платком;

В конце просто завяжите последний узел, закрепив все волосы.

Готово!

Такая элегантная прическа легко подчеркнет вашу красоту.

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