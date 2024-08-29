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Как сделать стильную прическу с платком – трендовым аксессуаром этой осени

Как сделать стильную прическу с платком – трендовым аксессуаром этой осени

Модная прическа с платком / Фото: Credits

Если вам нужно собрать волосы, а резинки под рукой нет, пригодится модный аксессуар этого лета – платок.

На странице mary_solodun_hairstylist показали, как сделать элегантную прическу всего за несколько минут с помощью обычного платка. Она подойдет на длинные и средней длины волосы.

Что делать:

  • Расчешите волосы и возьмите одну прядь на макушке;
  • Завяжите на ней платок;
  • Возьмите две пряди с двух сторон чуть ниже макушки и закрепите их сзади узлом платка;
  • Узелок за узелком должен идти вниз. Собирайте пряди и каждую завязывайте;
  • Визуально ваша прическа должна напоминать косу, но из узлов и "вплетенным" платком;
  • В конце просто завяжите последний узел, закрепив все волосы.

Готово!

Такая элегантная прическа легко подчеркнет вашу красоту.

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