Как сделать стильную прическу с платком – трендовым аксессуаром этой осени

Если вам нужно собрать волосы, а резинки под рукой нет, пригодится модный аксессуар этого лета – платок.
На странице mary_solodun_hairstylist показали, как сделать элегантную прическу всего за несколько минут с помощью обычного платка. Она подойдет на длинные и средней длины волосы.
Что делать:
- Расчешите волосы и возьмите одну прядь на макушке;
- Завяжите на ней платок;
- Возьмите две пряди с двух сторон чуть ниже макушки и закрепите их сзади узлом платка;
- Узелок за узелком должен идти вниз. Собирайте пряди и каждую завязывайте;
- Визуально ваша прическа должна напоминать косу, но из узлов и "вплетенным" платком;
- В конце просто завяжите последний узел, закрепив все волосы.
Готово!
Такая элегантная прическа легко подчеркнет вашу красоту.
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