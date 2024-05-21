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Как сделать стильный пучок: советы фэшн-блогера

Как сделать стильный пучок: советы фэшн-блогера

Стильный пучок / Фото: Credits

Пучок – это элегантная, практичная и обычная прическа. Мы часто делаем его на скорую руку, чтобы было проще и удобнее, и на самом деле можно быстро сделать что-то оригинальное.

Фешн-блогер Audrey Anne Jean записала новое видео, где показала, как просто и быстро сделать элегантный пучок. Для этого не нужно много усилий, только две резинки и пара шпилек. И вам гарантирован интересный образ на целый день.

  • Сделайте низкий хвостик;
  • Оттяните резинку и разделите волосы на две пряди;
  • Через верх проденьте хвостик между прядками и подтяните резинку;
  • Хвостик заплетите в косу и завяжите резинкой;
  • Начните скручивать косу наверх (как показано на видео);
  • Закрепите закрученную косу шпильками, чтобы она не распалась.

Такая элегантная прическа отлично подойдет на лето, когда просто с хвостом ходить уже надоело, а с распущенными волосами жарко.

Кстати, недавно мы писали, " Как сделать идеальную прическу настоящей леди ".

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