Как сделать стильный пучок: советы фэшн-блогера

Пучок – это элегантная, практичная и обычная прическа. Мы часто делаем его на скорую руку, чтобы было проще и удобнее, и на самом деле можно быстро сделать что-то оригинальное.
Фешн-блогер Audrey Anne Jean записала новое видео, где показала, как просто и быстро сделать элегантный пучок. Для этого не нужно много усилий, только две резинки и пара шпилек. И вам гарантирован интересный образ на целый день.
- Сделайте низкий хвостик;
- Оттяните резинку и разделите волосы на две пряди;
- Через верх проденьте хвостик между прядками и подтяните резинку;
- Хвостик заплетите в косу и завяжите резинкой;
- Начните скручивать косу наверх (как показано на видео);
- Закрепите закрученную косу шпильками, чтобы она не распалась.
Такая элегантная прическа отлично подойдет на лето, когда просто с хвостом ходить уже надоело, а с распущенными волосами жарко.
Кстати, недавно мы писали, " Как сделать идеальную прическу настоящей леди ".
Читайте также: