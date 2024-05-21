Как сделать стильный пучок: советы фэшн-блогера

Пучок – это элегантная, практичная и обычная прическа. Мы часто делаем его на скорую руку, чтобы было проще и удобнее, и на самом деле можно быстро сделать что-то оригинальное.

Фешн-блогер Audrey Anne Jean записала новое видео, где показала, как просто и быстро сделать элегантный пучок. Для этого не нужно много усилий, только две резинки и пара шпилек. И вам гарантирован интересный образ на целый день.

Сделайте низкий хвостик;

Оттяните резинку и разделите волосы на две пряди;

Через верх проденьте хвостик между прядками и подтяните резинку;

Хвостик заплетите в косу и завяжите резинкой;

Начните скручивать косу наверх (как показано на видео);

Закрепите закрученную косу шпильками, чтобы она не распалась.

Такая элегантная прическа отлично подойдет на лето, когда просто с хвостом ходить уже надоело, а с распущенными волосами жарко.

Кстати, недавно мы писали, " Как сделать идеальную прическу настоящей леди ".

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