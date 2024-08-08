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Как сделать удивительную прическу с пучком

Как сделать удивительную прическу с пучком

Удивительная прическа с пучком / Фото: Credits

Только одна резинка обеспечит вам красивую прическу на целый день.

На странице WIMBERLY'S | BEAUTY BAR показали, как с помощью только одной резинки сделать волшебный пучок, напоминающий тугой Брецель.

Как сделать:

  • Соберите свои волосы, будто делаете хвост и держите их левой рукой, если вы правша (левша, делайте наоборот);
  • Затем начните протягивать волосы в резинку, но не вытаскивайте хвост;
  • Осторожно подберите его правой рукой и через верх сверните его с резинкой, все еще держа хвост левой рукой, не отпускайте ее;
  • Затем, правой рукой, словно собираясь совершить еще один оборот хвостиком, вы захватываете рукой весь пучок, отпуская левую руку;
  • С помощью левой руки снимите резинку с правой и закрепите пучок;
  • Можете немного подтянуть резинку и распушить волосы, чтобы пучок стал более объемным.

Возможно, у вас не получится все с первого раза, но уже на третий, все будет хорошо и вы будете делать такую прическу за 15 секунд.

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