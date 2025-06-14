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Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
160
Время на прочтение
3 мин

Модный тренд: как сделать укладку тонкой челки Wispy

Челка всегда вызывает смешанные чувства: она способна кардинально изменить образ, но одновременно требует смелости и внимания к деталям.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать укладку тонкой челки Wispy

Как сделать укладку тонкой челки Wispy / © Credits

К счастью, в мире красоты появился тренд, который позволяет добавить свежести без радикальных изменений — это тонкая, легкая челка Wispy. Стилисты уверены: она подходит почти каждой женщине, придает образу легкости, молодости и природной женственности. Издание Real Simple рассказало, чем особенна эта челка, как ее правильно подстричь и сделать домашнюю укладку.

Что такое челка Wispy

Челка Wispy — это легкая, воздушная, немного рваная челка с текстурированными кончиками. В отличие от густых и прямых челок, он имеет непринужденный и естественный вид. Это отличная альтернатива классической густой челке, ведь Wispy не требует постоянных корректировок в салоне и дома достаточно легко сделать его укладку.

Основные преимущества:

  • подходит к любой форме лица;

  • подходит почти для всех типов волос — прямых, волнистых или вьющихся;

  • не требует много времени на укладку;

  • придает образу легкости и романтичности.

Кому подходит Wispy

Одна из главных причин популярности — универсальность. Wispy подходит:

  • обладательницам круглого лица — создает иллюзию извлечения;

  • при овальной форме лица — подчеркивает гармоничность черт;

  • при квадратном или треугольном типе — смягчает контуры лица;

  • для тонких, слабых волос — придает визуальный объем;

  • даже кудрявым девушкам — при правильной технике.

Как правильно подстричь Wispy челку

Такую челку лучше доверить профессионалу. Самостоятельно дома получить нужный эффект почти невозможно.

Стилист должен учитывать:

  • тип волос (прямые, волнистые, вьющиеся);

  • его толщину;

  • наличие завихрений и природных изломов.

Что нужно для домашней укладки

После салонной стрижки следует правильно подобрать домашний уход и средства для укладки.

Базовые средства:

  • легкая термозащита;

  • фен с насадкой-концентратором;

  • для вьющихся волос — крем для подчеркивания завитков;

  • насадка-диффузор для фена (для волнистых или вьющихся волос);

  • легкий лак для фиксации.

Дополнительно:

  • сухой шампунь или пудра для объема;

  • расческу с жидкими зубцами.

Как сделать укладку Wispy челки

Подготовка

  • Вымойте волосы и нанесите термозащиту.

  • Если волосы нуждаются в дополнительном объеме — нанесите пудру на корни.

Укладка для прямых и волнистых волос

  • С помощью пальцев и фена сушите челку, направляя поток воздуха то влево, то вправо. Это поможет сделать легкую текстуру.

  • Пальцами формируйте легкие отдельные пряди.

  • Зафиксируйте все легким лаком с гибкой фиксацией, избегайте чрезмерного количества средств — Wispy челка должна оставаться подвижной и живой.

Укладка для вьющихся волос

  • Нанесите крем для завитков на влажные волосы.

  • Дайте высохнуть естественно или используйте диффузор на минимальной температуре.

  • Легко зафиксируйте лаком, чтобы сохранить естественную форму.

Основные ошибки

  • Перегрузка средствами: тяжелые гели или лаки склеивают волосы.

  • Чрезмерное извлечение утюгом: это «убивает» легкость и объем.

  • Неправильная длина: слишком короткая челка может потерять эффект «легкости».

Почему Wispy — идеальный вариант на лето

  • Легкий и не тяготит образ даже в жару.

  • Не прилипает ко лбу, как тяжелая челка.

  • Подходит для романтических образов в отпуске.

Wispy челка — настоящий must-have сезона. Она позволяет освежить образ, но не изменять кардинально длину волос. К тому же благодаря своей универсальности и простоте в заключении Wispy остается фаворитом среди звезд, модных блогеров и женщин по всему миру.

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