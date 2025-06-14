Модный тренд: как сделать укладку тонкой челки Wispy

Как сделать укладку тонкой челки Wispy / © Credits

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К счастью, в мире красоты появился тренд, который позволяет добавить свежести без радикальных изменений — это тонкая, легкая челка Wispy. Стилисты уверены: она подходит почти каждой женщине, придает образу легкости, молодости и природной женственности. Издание Real Simple рассказало, чем особенна эта челка, как ее правильно подстричь и сделать домашнюю укладку.

Что такое челка Wispy

Челка Wispy — это легкая, воздушная, немного рваная челка с текстурированными кончиками. В отличие от густых и прямых челок, он имеет непринужденный и естественный вид. Это отличная альтернатива классической густой челке, ведь Wispy не требует постоянных корректировок в салоне и дома достаточно легко сделать его укладку.

Основные преимущества:

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подходит к любой форме лица;

подходит почти для всех типов волос — прямых, волнистых или вьющихся;

не требует много времени на укладку;

придает образу легкости и романтичности.

Кому подходит Wispy

Одна из главных причин популярности — универсальность. Wispy подходит:

обладательницам круглого лица — создает иллюзию извлечения;

при овальной форме лица — подчеркивает гармоничность черт;

при квадратном или треугольном типе — смягчает контуры лица;

для тонких, слабых волос — придает визуальный объем;

даже кудрявым девушкам — при правильной технике.

Как правильно подстричь Wispy челку

Такую челку лучше доверить профессионалу. Самостоятельно дома получить нужный эффект почти невозможно.

Стилист должен учитывать:

тип волос (прямые, волнистые, вьющиеся);

его толщину;

наличие завихрений и природных изломов.

Что нужно для домашней укладки

После салонной стрижки следует правильно подобрать домашний уход и средства для укладки.

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Базовые средства:

легкая термозащита;

фен с насадкой-концентратором;

для вьющихся волос — крем для подчеркивания завитков;

насадка-диффузор для фена (для волнистых или вьющихся волос);

легкий лак для фиксации.

Дополнительно:

сухой шампунь или пудра для объема;

расческу с жидкими зубцами.

Как сделать укладку Wispy челки

Подготовка

Вымойте волосы и нанесите термозащиту.

Если волосы нуждаются в дополнительном объеме — нанесите пудру на корни.

Укладка для прямых и волнистых волос

С помощью пальцев и фена сушите челку, направляя поток воздуха то влево, то вправо. Это поможет сделать легкую текстуру.

Пальцами формируйте легкие отдельные пряди.

Зафиксируйте все легким лаком с гибкой фиксацией, избегайте чрезмерного количества средств — Wispy челка должна оставаться подвижной и живой.

Укладка для вьющихся волос

Нанесите крем для завитков на влажные волосы.

Дайте высохнуть естественно или используйте диффузор на минимальной температуре.

Легко зафиксируйте лаком, чтобы сохранить естественную форму.

Основные ошибки

Перегрузка средствами: тяжелые гели или лаки склеивают волосы.

Чрезмерное извлечение утюгом: это «убивает» легкость и объем.

Неправильная длина: слишком короткая челка может потерять эффект «легкости».

Почему Wispy — идеальный вариант на лето

Легкий и не тяготит образ даже в жару.

Не прилипает ко лбу, как тяжелая челка.

Подходит для романтических образов в отпуске.

Wispy челка — настоящий must-have сезона. Она позволяет освежить образ, но не изменять кардинально длину волос. К тому же благодаря своей универсальности и простоте в заключении Wispy остается фаворитом среди звезд, модных блогеров и женщин по всему миру.