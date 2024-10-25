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Как сделать ведьминский макияж к Хэллоуину

Как сделать ведьминский макияж к Хэллоуину

Как сделать ведьмский макияж к Геловину / Фото: www.credits

Если вы хотите, что бы у вас был мистический и волшебный образ на Хэллоуин, попробуйте сделать ведьминский макияж, который станет отличным дополнением вашего праздничного костюма.

Фэшн-блогер byandra поделилась своим вариантом стильного и чуть-чуть зловещего макияжа, который легко можно повторить дома.

Что понадобится:

  • Бумага
  • Ножницы
  • Темные тени для век
  • Кисточка для макияжа
  • Подводка для глаз
  • Три маленьких черных камня
  • Щеточка для ресниц
  • Жидкий глитер (белый или серебристый)
  • Черная помада

Что делать:

  1. Вырежьте из бумаги маленькую луну, которую вы прикрепите на лоб. Она станет акцентом образа. Приклейте луну в центр лба, чуть выше переносицы.
  2. С помощью кисточки и черных теней создайте затемнение вокруг бумажной луны, чтобы добавить макияжу таинственности. Растушуйте тени, чтобы создать эффект мягких переходов.
  3. Для мистического образа выбирайте черные или темно-серые тени. Нанесите их на веки и тщательно растушуйте. Если хотите, можете немного растереть макияж пальцами, чтобы добавить легкий эффект небрежности – это лишь усилит мистическую атмосферу.
  4. Возьмите подводку или карандаш и нарисуйте три горизонтальные линии на переносице. Нижняя линия должна быть самой длинной, каждая следующая — короче предыдущей.
  5. Между линиями, нарисованными на переносице, приклейте по одному черному камешку.
  6. Используя щеточку для ресниц, нанесите на верхнюю часть лица немного жидкого глитера белого или серебристого цвета. Это придаст образу мерцающего сияния и дополнительного шарма.
  7. Последний шаг – черная помада.
  8. Снимите бумажный месяц со лба. Благодаря оставшимся теням вы увидите четкий контур луны, что придаст вашему макияжу необычного шарма.

Советы:

  • Если у вас нет черной помады, черный карандаш станет прекрасной альтернативой, а прозрачный блеск поможет создать глянцевый эффект.
  • Чтобы образ был завершен, добавьте интересную прическу. В зависимости от вашего стиля можно сделать струящиеся локоны или высокую прическу с объемным ободком. Это дополнит мистический макияж.
  • Маникюр тоже играет немаловажную роль: черный или темный лак с блеском прекрасно подойдет к этому образу.
@_byandra_ Easy witch halloween makeup #halloween #halloween2024 #halloweenmakeup #witch #witchmakeup #halloweenlook #makeuptutorial ♬ DARKSIDE — Неони

Благодаря этим простым шагам вы можете создать мистический образ для Хеллоуина, который подчеркнет вашу индивидуальность и поможет выделиться праздничным вечером.

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