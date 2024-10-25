Как сделать ведьминский макияж к Хэллоуину

Если вы хотите, что бы у вас был мистический и волшебный образ на Хэллоуин, попробуйте сделать ведьминский макияж, который станет отличным дополнением вашего праздничного костюма.
Фэшн-блогер byandra поделилась своим вариантом стильного и чуть-чуть зловещего макияжа, который легко можно повторить дома.
Что понадобится:
- Бумага
- Ножницы
- Темные тени для век
- Кисточка для макияжа
- Подводка для глаз
- Три маленьких черных камня
- Щеточка для ресниц
- Жидкий глитер (белый или серебристый)
- Черная помада
Что делать:
- Вырежьте из бумаги маленькую луну, которую вы прикрепите на лоб. Она станет акцентом образа. Приклейте луну в центр лба, чуть выше переносицы.
- С помощью кисточки и черных теней создайте затемнение вокруг бумажной луны, чтобы добавить макияжу таинственности. Растушуйте тени, чтобы создать эффект мягких переходов.
- Для мистического образа выбирайте черные или темно-серые тени. Нанесите их на веки и тщательно растушуйте. Если хотите, можете немного растереть макияж пальцами, чтобы добавить легкий эффект небрежности – это лишь усилит мистическую атмосферу.
- Возьмите подводку или карандаш и нарисуйте три горизонтальные линии на переносице. Нижняя линия должна быть самой длинной, каждая следующая — короче предыдущей.
- Между линиями, нарисованными на переносице, приклейте по одному черному камешку.
- Используя щеточку для ресниц, нанесите на верхнюю часть лица немного жидкого глитера белого или серебристого цвета. Это придаст образу мерцающего сияния и дополнительного шарма.
- Последний шаг – черная помада.
- Снимите бумажный месяц со лба. Благодаря оставшимся теням вы увидите четкий контур луны, что придаст вашему макияжу необычного шарма.
Советы:
- Если у вас нет черной помады, черный карандаш станет прекрасной альтернативой, а прозрачный блеск поможет создать глянцевый эффект.
- Чтобы образ был завершен, добавьте интересную прическу. В зависимости от вашего стиля можно сделать струящиеся локоны или высокую прическу с объемным ободком. Это дополнит мистический макияж.
- Маникюр тоже играет немаловажную роль: черный или темный лак с блеском прекрасно подойдет к этому образу.
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Благодаря этим простым шагам вы можете создать мистический образ для Хеллоуина, который подчеркнет вашу индивидуальность и поможет выделиться праздничным вечером.
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