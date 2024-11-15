Как сделать волосы блестящими: 5 экспертных советов

Блеск – признак здоровья и ухоженности ваших волос, однако повседневное влияние загрязнений, жесткой воды, химических средств для укладки и горячих инструментов может лишить их этого желаемого сияния.

Чтобы помочь вам вернуть или сохранить блеск волос, эксперты издания RealSimple поделились методами ухода, которые способны "творить чудеса".

Промывание холодной водой после кондиционера

После того как вы нанесли кондиционер на волосы и дали ему несколько минут, чтобы насытить пряди полезными веществами, промойте их прохладной водой. Такой контраст – горячая вода для открытия кутикул и холодная для их закрытия – помогает закрепить влагу внутри, сглаживает поверхность волос и обеспечивает отражение света. Кроме того, это делает волосы более устойчивыми к внешним воздействиям и менее склонными к ломкости.

Используйте несмываемый кондиционер

Несмываемый кондиционер или другие средства для дополнительного увлажнения, такие как масла, сыворотки и спреи, идеально подходят для разглаживания кутикул и сохранения блеска. Тяжелые кондиционеры для душа могут отягощать волосы, делать их тусклыми, так что если после кондиционера у вас осталось ощущение недостаточной увлажненности, нанесите легкое несмываемое средство. Оно будет питать волосы в течение дня, однако не сделает их чрезмерно жирными.

Другой отличный вариант – использовать маски для волос. Сегодня в уходе за волосами, как и в уходе за кожей, акцент ставится на здоровье кожи головы. Добавление глубокоувлажняющей маски к еженедельному ритуалу красоты поможет не только питать волосы, но и поддерживать баланс кожи головы.

Избегайте вредных компонентов в средствах по уходу

Читайте этикетки шампуней, кондиционеров и средств для укладки и это поможет избежать таких вредных компонентов, как сульфаты, лишающие волосы природных масел, оставляя их тусклыми и сухими. Выбирайте продукты с биотином, коллагеном, витаминами группы B – они помогают поддерживать волосы здоровыми, питают их от корней до кончиков.

Полоскание яблочным уксусом

Часто, чтобы поддерживать блестящие волосы, мы используем множество средств, что приводит к накоплению продуктов на поверхности волос и коже головы. Это, в свою очередь, лишает их природного блеска. Полоскание яблочным уксусом раз в несколько недель поможет удалить избыток продуктов, остатки жесткой воды и загрязнения. Восстановление натурального pH кожи головы и волос позволяет им выглядеть свежими и озаренными.

Очищающий шампунь также станет отличным дополнением к уходу, если использовать его раз в неделю. Он удаляет остатки стайлинг-средств и других загрязнений, которые накапливаются на волосах, оставляет их легкими, объемными и способными лучше впитывать питательные вещества.

Средства для лечения с маслами

Когда волосы повреждаются от высоких температур или агрессивных химических веществ, кутикулы начинают расслаиваться и это мешает отражению света, что делает волосы тусклыми. Масляные маски или процедуры помогают восстановить кутикулу волос, обеспечить их глубокое увлажнение и защиту. Лучше всего наносить немного масла на кончики несколько раз в неделю, а затем слегка прогреть их феном для лучшего впитывания.

Дополнительные советы:

Использование щетки с натуральной щетиной помогает равномерно распределить натуральные растительные масла от кожи головы до кончиков волос. Это придаст прядям блеск и защиту.

Более темные оттенки лучше отражают свет, делают его визуально блестящим.

Сон на шелковой наволочке уменьшает трение и повреждение волос, сохраняет их ровными и блестящими. Такой простой способ ухода позволит сохранить пряди не только красивыми, но и здоровыми.

Следуя этим простым, но эффективным советам, вы можете помочь своим волосам оставаться блестящими, здоровыми и защищенными от ежедневного повреждения.

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