Как сделать волосы блестящими после 50: хитрости, которые быстро сделают пряди мягкими и без завитков

Женщина с красивыми седыми волосами / © Credits

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Многие женщины в возрасте от 45 до 55 лет замечают, что с возрастом волосы меняются: теряют блеск и становятся более ломкими.

Но несколько процедур в домашних условиях могут вернуть коже мягкость и блеск, которых вам не хватает. Что нужно делать, рассказывает Woman`sWorld.

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Почему волосы у женщин среднего возраста теряют свой блеск

С возрастом выработка естественного жира на коже головы уменьшается, в результате чего волосы становятся более тонкими, ломкими и сухими. Наш организм также перестает вырабатывать клетки, производящие меланин — пигмент, придающий волосам цвет, — поэтому новые волосы часто имеют белый или серый цвет с грубой, соломенной текстурой. Добавьте к этому тот факт, что многолетнее повреждение от тепла фенов или инструментов для укладки может привести к появлению вьющихся волос. Проще говоря, вашим волосам сейчас требуется больше ухода, чем тем, которые были у вас в 30 лет.

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Как сделать волосы блестящими после 50 лет

Если вы хотите вернуть себе здоровые, блестящие волосы, которых вам так не хватало, эти полезные советы могут вам в этом помочь.

Попробуйте ночную маску для волос. Насыщение прядей питательным маслом или кондиционером, обертывание их в шапочку или шарф и оставление на ночь — это современный вариант трюка с майонезом под шапочкой для душа, который, возможно, использовала ваша бабушка.

Ночные маски популярны благодаря своей способности глубоко увлажнять волосы, делая их увлажненными и шелковистыми на вид и на ощупь. Представьте себе это как интенсивную маску для волос, которая возвращает мягкость и блеск сухим волосам. Маска также может помочь заживить секущиеся кончики и даже способствовать сохранению длины в некоторых случаях.

Выбирайте масло в зависимости от типа волос. Для тонких волос рекомендуются более легкие масла, такие как марула или аргана. Для волос средней толщины хорошо подходит касторовое или кокосовое масло, тогда как для более грубых, сухих волос подойдут более густые варианты, такие как масло жожоба, виноградное или миндальное.

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Что делать:

Нанесите выбранное масло для волос от корней до кончиков перед сном.

Расчешите волосы.

Соберите пряди в шапочку для душа, шляпку или шелковый тюрбан.

Утром вымойте волосы своим обычным шампунем.

Одно предупреждение: если оставить тяжелые масла на коже головы на ночь, это может привести к закупорке фолликулов и возникновению фолликулита, а также покраснению, зуду и появлению мелких прыщевидных пустул. Поэтому обязательно наносите средство, отступив от корней, подальше от кожи головы, чтобы избежать любого потенциального раздражения.

Попробуйте красные водоросли. Ингредиент морского происхождения под названием «красные водоросли» привлекает внимание своей способностью придавать блеск ломким волосам, как показывают лабораторные исследования. Красные водоросли — это морское растение, богатое природными биополимерами, которые могут покрывать волосяное волокно, удерживать влагу и защищать его от повреждений окружающей среды, таких как тепло. В ходе исследования волосы, обработанные при местном применении красных водорослей и экстракта тары, имели блестящий вид, были гладкими и легче расчесывались. Биополимеры образуют пленку вдоль стержня волоса, которая сглаживает кутикулу волоса, отражает больше света и уменьшает трение между прядями.

Обратите внимание на этот ингредиент в шампунях, кондиционерах или несмываемых средствах. Местное применение играет ключевую роль: внешний вид стержня волоса обычно определяется внешним уходом, а не внутренним питанием.

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Включите гиалуроновую кислоту в свой уход за волосами. Гиалуроновая кислота (ГК) больше не предназначена только для вашей полки с средствами по уходу за кожей. Увлажнитель, который помогает притягивать и удерживать воду, теперь входит в состав шампуней, кондиционеров, сывороток и средств для кожи головы, что является частью тренда, который эксперты называют «скинификацией волос». Гиалуроновая кислота обеспечивает интенсивное увлажнение, которое важно для поддержания здоровья волос, но также улучшает внешний вид сухих, поврежденных или вьющихся волос. Она особенно полезна для сухих, вьющихся, пушистых или густых волос, а также успокаивает сухую, зудящую кожу головы. Рекомендуется наносить несмываемые средства с гиалуроновой кислотой на слегка влажные, подсушенные полотенцем волосы для наилучшего впитывания. Если у вас тонкие или жирные волосы, уменьшите количество средства. Когда гиалуроновая кислота притягивает воду, она становится тяжелее и может утяжелять нежные пряди.

Смойте домашней рисовой водой. Рисовая вода — крахмалистая жидкость, остающаяся после варки риса, — используется в некоторых странах на протяжении веков, а её приготовление обходится всего в копейки. Вода содержит витамин B, витамин E, магний, цинк и соединение под названием инозитол. Инозитол также придает волосам естественный блеск, делает их более гладкими и здоровыми. Крахмал и аминокислоты также помогают сгладить завитки, уменьшить ломкость и распутать пряди.

Что делать:

Варите рис, пока вода не помутнеет.

Дайте ему остыть, затем процедите жидкость в бутылку-распылитель.

Распылите на чистые, промытые волосы.

Втирайте рисовую воду в кожу головы.

Оставьте на 20 минут.

Тщательно смойте тёплой водой.

Для жестких или вьющихся волос используйте два-три раза в неделю; для тонких или жирных волос используйте экономно и не допускайте попадания на кожу головы.

Новые технологии меняют правила игры, когда речь заходит о том, как добиться блеска волос. Конечно, вам нужно начать с термозащитного спрея или сыворотки перед сушкой феном или любой другой термоукладкой. Теперь о разумном переходе: если вы собираетесь перейти на новые приборы для укладки волос, подумайте о переходе на те, которые оснащены инфракрасной технологией. Инфракрасное тепло в сочетании с ионной технологией позволяет укладывать волосы при более низких температурах, что означает меньше повреждений и пушистости, а также больший блеск. Суть в том, как добиться блестящих волос, заключается в последовательности. Соблюдайте эти процедуры, и те блестящие волосы без пушистости, которые вы помните, снова могут стать вашими.

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