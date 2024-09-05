Как сделать волшебный пучок на среднюю длину волос

Если вы в поиске новых идей для прически на недлинные волосы, эта укладка именно то, что вы искали.
Фешнблогер Janna Yasmin продемонстрировала простой и элегантный способ укладки волос.
Что понадобится:
- Тонкая резинка;
- Крабик.
Что делать:
- Сделайте невысокий хвост;
- Немного спустите резинку и через верх начните прятать хвостик внутрь волос. Делайте это осторожно, чтобы хвост не вылез снизу;
- Возьмите крабик и зафиксируйте волосы сверху;
- У лица можно приспустить несколько прядей.
Готово!
@jannayasmin Simple + gorgeous♥️ #hairhacks #updohairstyle #hairupdo #shorthairupdo #hairtutorial #hairstyle #hairideas #hairdo #haartipps #hairtrick ♬ оригинальный звук
Прическа выглядит очень красиво и стильно, так что если у вас короткие или средней длины волосы, вы можете легко повторить ее самостоятельно.
Читайте также:
- Как быстро сделать объемный пучок на длинные волосы
- Как сделать интересную прическу для школы и университета
- Как сделать элегантную прическу с платком