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Как сделать волшебный пучок на среднюю длину волос

Как сделать волшебный пучок на среднюю длину волос

Как сделать симпатичный пучок на среднюю длину волос / Фото: Credits

Если вы в поиске новых идей для прически на недлинные волосы, эта укладка именно то, что вы искали.

Фешнблогер Janna Yasmin продемонстрировала простой и элегантный способ укладки волос.

Что понадобится:

  • Тонкая резинка;
  • Крабик.

Что делать:

  • Сделайте невысокий хвост;
  • Немного спустите резинку и через верх начните прятать хвостик внутрь волос. Делайте это осторожно, чтобы хвост не вылез снизу;
  • Возьмите крабик и зафиксируйте волосы сверху;
  • У лица можно приспустить несколько прядей.

Готово!

@jannayasmin Simple + gorgeous♥️ #hairhacks #updohairstyle #hairupdo #shorthairupdo #hairtutorial #hairstyle #hairideas #hairdo #haartipps #hairtrick ♬ оригинальный звук

Прическа выглядит очень красиво и стильно, так что если у вас короткие или средней длины волосы, вы можете легко повторить ее самостоятельно.

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