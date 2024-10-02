Как сделать высокий и объемный хвост: советы фешн-блогера

Если вы обладательница объемных и вьющихся волос, которые трудно обуздать, стильный высокий хвост может стать вашим спасением.
Фешн-блогер Amelie Fernandes поделилась простым лайфхаком для создания эффектного образа.
- Возьмите небольшую часть волос и соберите их в "Мальвинку";
- Нижнюю часть волос разделите пополам;
- Поднимите каждую из нижних частей волос кверху, вокруг основания хвоста. Зафиксируйте их сверху резинкой, чтобы получить высокий и стильный хвост.
Советы:
- Если ваши кудри не очень выразительны, используйте спрей для объема или мусс, чтобы придать им структуры.
- Можно использовать красивые резинки или аксессуары для эффектности вашего образа.
Этот стильный хвост очень практичен. Он идеально подходит для любого случая, от повседневных прогулок до вечерних променадов.
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