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Как сделать высокий и объемный хвост: советы фешн-блогера

Как сделать высокий и объемный хвост: советы фешн-блогера

Высокий хвост / Фото: Credits

Если вы обладательница объемных и вьющихся волос, которые трудно обуздать, стильный высокий хвост может стать вашим спасением.

Фешн-блогер Amelie Fernandes поделилась простым лайфхаком для создания эффектного образа.

  • Возьмите небольшую часть волос и соберите их в "Мальвинку";
  • Нижнюю часть волос разделите пополам;
  • Поднимите каждую из нижних частей волос кверху, вокруг основания хвоста. Зафиксируйте их сверху резинкой, чтобы получить высокий и стильный хвост.

Советы:

  • Если ваши кудри не очень выразительны, используйте спрей для объема или мусс, чтобы придать им структуры.
  • Можно использовать красивые резинки или аксессуары для эффектности вашего образа.

Этот стильный хвост очень практичен. Он идеально подходит для любого случая, от повседневных прогулок до вечерних променадов.

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