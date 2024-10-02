Как сделать высокий и объемный хвост: советы фешн-блогера

Если вы обладательница объемных и вьющихся волос, которые трудно обуздать, стильный высокий хвост может стать вашим спасением.

Фешн-блогер Amelie Fernandes поделилась простым лайфхаком для создания эффектного образа.

Возьмите небольшую часть волос и соберите их в "Мальвинку";

Нижнюю часть волос разделите пополам;

Поднимите каждую из нижних частей волос кверху, вокруг основания хвоста. Зафиксируйте их сверху резинкой, чтобы получить высокий и стильный хвост.

Советы:

Если ваши кудри не очень выразительны, используйте спрей для объема или мусс, чтобы придать им структуры.

Можно использовать красивые резинки или аксессуары для эффектности вашего образа.

Этот стильный хвост очень практичен. Он идеально подходит для любого случая, от повседневных прогулок до вечерних променадов.

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