Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях

Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях

Из-за войны в Украине многие салоны закрытии, или просто мы не имеем возможности посетить мастера, чтобы снять с ногтей гель-лак.

Поскольку ногти постепенно отрастают, лак из-за длительной носки начинает трескаться и расслаиваться, стоит его снять. Сделать это самостоятельно можно, но есть несколько нюансов, которые стоит учитывать, чтобы не повредить ногтевую пластину.

Инструменты:

Пилочка для ногтей

Жидкость для снятия гель-лака

Пушер (металлический) или деревянные апельсиновые палочки

Ватные диски (или обычная вата)

Обычная фольга

Баф (если есть)

Как снять гель-лак:

1. Сверху ваши ногти покрыты специальным прозрачным топом, который защищает сам лак, поэтому первый шаг - затереть ногти. Пилочкой нужно аккуратно запелить сверху все ногти, чтобы снять этот прозрачный слой.

2. Нарежьте ватные спонжи (или вату) на небольшие кусочки, размером, как ваши ногти. Понадобится вам 10 таких кусочков. Также вам понадобится 10 кусков фольги, по размеру ориентируйтесь сами.

3. Промокните кусочек спонжа в жидкость для снятия гель-лака, положите ее на ноготь, замотайте ноготь фольгой.

4. Теперь стоит подождать 15-20 минут. Важно! Если ногти начнут печь - снять спонж нужно раньше.

5. Когда время прошло - апельсиновой палочкой или пушером аккуратно начинайте снимать гель-лак с ногтя. Сильно не надавливайте на ноготь и, если лак плохо соскребается, нанесите на ноготь опять спонж с растворов.

6. После того как вы сняли весь гель-лак со всех ногтей, на них могут остаться небольшие неровности, поэтому обработайте все ногти бафом.

Если у вас нет специальной жидкости для снятия гель-лака, вполне можно воспользоваться обычной, ведь ее проще купить, но вот только держать такую жидкость на ногтях придется дольше.

Читайте также: